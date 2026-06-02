Investition beschleunigt die Entwicklung von KI-Tools zur Steuerung der Frontline-Performance von menschlichen und digitalen Mitarbeitenden in Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

FRANKFURT, Deutschland, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrical, der führende Anbieter in der aufstrebenden Kategorie Performance Intelligence, gab heute eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 39 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Leeds Illuminate (New York und North Carolina) und Kingfisher Investment (San Francisco und Boulder), mit Beteiligung von JVP, dem größten Anteilseigner des Unternehmens, sowie weiteren bestehenden Investoren. Die Investition beschleunigt die Expansion von Centrical in der DACH-Region und die Transformation, wie Unternehmen Frontline-Mitarbeitende entwickeln, coachen und binden, während KI die Arbeit von kundenorientierten Teams branchenübergreifend grundlegend verändert.

Die DACH-Region ist ein zentraler Wachstumsmarkt, in dem Centrical bereits führende Unternehmen betreut.

Gal Rimon, Gründer und CEO von Centrical, erklärt: "Ich habe Centrical nach langjähriger Erfahrung in der Business Intelligence gegründet. In dieser Zeit habe ich immer wieder dasselbe Phänomen beobachtet: Dashboards voller Handlungsempfehlungen, aber kaum etwas, das tatsächlich Wirkung zeigte. Die Erkenntnisse waren vorhanden, allerdings führten sie nicht zum Handeln. Wir entwickeln das Betriebssystem, das genau diese Lücke schließt. Es leitet Mitarbeitende zu richtigem Verhalten an, befähigt Führungskräfte, das zu coachen, was wirklich zählt und treibt Geschäftsergebnisse autonom voran. Die Investition beschleunigt unsere Mission, Agentic AI und menschliche Expertise zu verbinden, um kontinuierlich zu verbessern, wie Unternehmen Millionen von Mitarbeitenden, sowohl Menschen als auch KI, weltweit stärken."

Zur Unterstützung der DACH-Expansion ist Centrical eine Partnerschaft mit pso vertriebsprogramme eingegangen, einem Experten für Empfehlungs-, Performance- und Incentive-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Kombination mit der Performance Intelligence Platform von Centrical bietet die Partnerschaft ein integriertes Betriebsmodell für Frontline-Performance und Mitarbeiterengagement.

Centrical betreut zudem führende DACH-Unternehmen wie die Deutsche Telekom, SwissLife und Swisscom. Die Deutsche Telekom, Europas führender Telekommunikationsanbieter, setzt Centrical für ihre Partner-Vertriebsteams ein und erzielte eine Umsatzsteigerung von 19 % sowie einen Anstieg der Streaming-Plattform-Abonnements um 32 %.

Wegbereiter für Autonome Performance Intelligence

Centrical arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammen, darunter führende US-Banken, globale Telekommunikationsanbieter und große internationale Hotelketten. Die Plattform hat in verschiedenen Bereichen starke Ergebnisse erzielt:

Eine Top-5-US-Bank verzeichnete in ihrem Fraud-Back-Office einen Anstieg der bearbeiteten Konten um 4,8 % und eine Reduzierung der Fehlerquote um 66,7 %.

verzeichnete in ihrem Fraud-Back-Office einen Anstieg der bearbeiteten Konten um 4,8 % und eine Reduzierung der Fehlerquote um 66,7 %. IHG Hotels & Resorts steigerte die Anmeldungen zum Treueprogramm, einem zentralen Treiber für Direktbuchungen und Umsatzwachstum.

steigerte die Anmeldungen zum Treueprogramm, einem zentralen Treiber für Direktbuchungen und Umsatzwachstum. Die Kundenservice-Teams von TP Samsung Benelux verbesserten die Erstlösungsquote (FCR) um 7,5 % und reduzierten gleichzeitig den administrativen Aufwand für Führungskräfte um 70 %.





Diese Ergebnisse gehen einher mit der kontinuierlichen Erweiterung des KI-Portfolios von Centrical:

KI-gestütztes Coaching: personalisierte Echtzeit-Performance-Begleitung, die Führungskräften hilft, besser zu coachen

personalisierte Echtzeit-Performance-Begleitung, die Führungskräften hilft, besser zu coachen KI-Rollenspiel-Simulationen: Vorbereitung von Mitarbeitenden auf komplexe Kundeninteraktionen

Vorbereitung von Mitarbeitenden auf komplexe Kundeninteraktionen Hyperpersonalisierte Performance-Erlebnisse: orchestriertes Coaching, Training und Interventionen, abgestimmt auf Rolle, Ziele und Entwicklungsbereiche jedes Mitarbeitenden

orchestriertes Coaching, Training und Interventionen, abgestimmt auf Rolle, Ziele und Entwicklungsbereiche jedes Mitarbeitenden Autonome Performance Intelligence: ein selbstverstärkendes Betriebssystem, das Chancen identifiziert und die richtigen Programme und Playbooks auslöst, um die Frontline-Umsetzung zu verbessern

Zusammen ermöglichen diese Innovationen Unternehmen, über statische Dashboards und isolierte Entwicklungsmaßnahmen hinauszugehen hin zu einem autonomen Modell für Performance Management. Centrical entwickelt zudem branchenspezifische Lösungen, die die Time-to-Value für Unternehmen beschleunigen.

Investorenperspektiven:

Mahila Amjad, Principal bei Leeds Illuminate, erklärt:

"Was uns an Centrical begeistert, ist die Fähigkeit, menschliches Potenzial im großen Maßstab zu entwickeln. Frontline-Rollen entwickeln sich rasant weiter, und Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden kontinuierlich weiterqualifizieren und mobilisieren. Die besten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden echte Chancen, durch reibungslose Mobilität im täglichen Arbeitsablauf in neue Rollen hineinzuwachsen und dabei die heutige Performance mit der Bereitschaft für morgen in Einklang zu bringen. Unternehmen, die das richtig machen, bauen eine Belegschaft auf, die selbstbewusster, kompetenter und widerstandsfähiger ist, während sich das Geschäft weiterentwickelt."

Yariv Robinson, Managing Partner bei Kingfisher Investment, erklärt:

"Centrical hat eine seltene und wertvolle Kombination aus Unternehmensglaubwürdigkeit, messbarem ROI und operativer Disziplin aufgebaut. Das Unternehmen wächst in einigen der größten und komplexesten Organisationen der Welt, expandiert über Geschäftsbereiche und Regionen hinweg und erreicht dabei operative Profitabilität. Das zeigt nicht nur Innovation, sondern ein nachhaltiges und skalierbares Geschäftsmodell. Wir sehen erhebliches globales Expansionspotenzial."

Erel Margalit, Gründer und Chairman von JVP sowie Chairman von Centrical, erklärt:

"Centrical definiert die Kategorie Performance Intelligence zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu definieren, wie sie Leistung in einer gemischten Belegschaft aus Menschen und KI erfolgreich steuern. Wir haben früh investiert in der Überzeugung, dass Performance an jedem Arbeitsplatz zu einer kontinuierlichen, systemischen Fähigkeit wird, getrieben von Echtzeitdaten, KI-gestützter Begleitung und integrierter Entwicklung. Centrical ist Pionier dieses Modells und positioniert, um die Branche anzuführen, während sie transformiert, wie sie Kunden weltweit bedient."

Human First im KI-Zeitalter

Während KI die Arbeitswelt grundlegend verändert, bleibt die Überzeugung von Centrical unverändert: Technologie erweitert die Möglichkeiten, aber Menschen sind es, die das Geschäft voranbringen. Zum Auftakt dieses neuen Kapitels startet Centrical die Kampagne People Make It Matter, eine Hommage an die Mitarbeitenden an der Frontline, an Führungskräfte und Manager, die das Potenzial von KI in echte Ergebnisse für Kunden und Unternehmen verwandeln. Mehr dazu unter centrical.com/makeitmatter.



Über Centrical

Centrical ist das Performance Intelligence OS für die Frontline und die einzige Plattform, die die Lücke zwischen Daten und tatsächlichem Verhalten schließt. Über Sales, Service und Operations hinweg leitet Centrical die passenden Maßnahmen genau an diejenigen, die sie brauchen: Mitarbeitende, Führungskräfte und zunehmend auch KI-Agenten, in jeder Phase des Employee Lifecycle.

Für Mitarbeitende verbindet Centrical das, was in anderen Tools getrennt bleibt: Leistungsdaten, Coaching, Lernen, Practice und Recognition, gebündelt in einem geschlossenen Kreislauf, der Entwicklung und Wachstum nachhaltig verstärkt. Für Führungskräfte zeigt KI-gestütztes Coaching, wen sie wann und zu welchem Thema coachen sollten, mit der passenden Aktion für jede Situation. Für die Unternehmensführung machen KI-gestützte Insights die Leistungstreiber hinter jedem Ergebnis sichtbar. Das ermöglicht schnellere Entscheidungen, stärkere Mitarbeiterbindung und eine hybride Frontline, die sich flexibel an Veränderungen anpasst.

Centrical wurde 2013 gegründet und betreut Fortune-500-Unternehmen in 150 Ländern und 60 Sprachen, mit Büros in New York, Tel Aviv und London. Zu den Kunden zählen TP, DHL, die Deutsche Telekom sowie zwei der fünf größten US-Banken und führende Hospitality-Marken. Frost & Sullivan und die QKS Group führen Centrical als Leader im Workforce Engagement Management.

Weitere Informationen unter www.centrical.com.

Pressekontakt: Natalie Roth press@centrical.com