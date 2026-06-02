An Universitäten gehören KI-Tools wie ChatGPT schon längst zum Alltag von Studierenden. Der Umgang mit Betrugsversuchen im Studium kann allerdings sehr verschieden sein. Ein US-Universitätsprofessor greift besonders rigoros durch. Wieviel KI ist an der Uni erlaubt und wie erkennt man Betrugsversuche? Diese Fragen spalten die Wissenschaftsgemeinde spätestens seit dem Siegeszug von ChatGPT. Klare Richtlinien fehlen meist noch. KI ist an der Uni angekommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n