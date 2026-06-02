Kohlendioxid aus der Luft zu filtern und zu speichern, erfordert viel Energie und die richtigen geologischen Voraussetzungen. In Kenia ist beides vorhanden. Zu Besuch bei einem ambitionierten Projekt. Die Erde rund um den Naivasha-See, ein flaches Süßwasserbecken im südlichen Zentralkenia, kommt nicht zur Ruhe: Im Boden steckt noch die Asche vom letzten Ausbruch des Mount Longonot in den 1860er Jahren. Obsidian-Höhlen und zerklüftete Steintürme erheben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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