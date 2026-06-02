© Foto: Erin Hooley - APVictoria's Secret überrascht mit starken Zahlen, weniger Rabatten und höherer Prognose. Die Aktie springt kräftig an.Victoria's Secret hat mit starken Quartalszahlen und einem höheren Ausblick überrascht. Der Dessous-Händler hob am Dienstag seine Jahresprognose an, nachdem Gewinn und Umsatz im ersten Geschäftsquartal deutlich über den Erwartungen lagen. Die Aktie sprang vorbörslich um rund 40 Prozent an. Der Umsatz stieg um etwa 15 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 1,52 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn lag bei 60 Cent je Aktie und damit doppelt so hoch wie erwartet. Der vergleichbare Umsatz legte um 13 Prozent zu. Vorstandschefin …Den vollständigen Artikel lesen
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