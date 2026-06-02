Nachdem die Aktie von Bloom Energy am Montag mit einem Minus von rund vier Prozent an der Wall Street aus dem Handel ging, zeichnen sich am Dienstag bereits deutliche Kursgewinne ab. Der Spezialist für stationäre Brennstoffzellen-Lösungen wird weiter im Zusammenhang mit dem enormen Energiehunger durch KI-Rechenzentren an der Börse "gespielt".Bloom Energy wird derzeit an der Börse mit knapp 80 Milliarden Dollar kapitalisiert. Auf Jahressicht konnte der Titel etwa 1.400 Prozent an Wert gewinnen.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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