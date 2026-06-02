FACC hat vor kurzem gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz kletterte um 11,8 Prozent auf 258,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,8 Prozent. Der Kapitalmarkt goutiert die Story. Seit Jahresbeginn ist die Aktie mit rund 40 Prozent im Plus. Die Analysten sehen noch Potenzial nach oben.FACC ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt mit einem Umsatzwachstum sowie der verbesserten Profitabilität den Wachstumspfad. Positiv: Die hohe Nachfrage der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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