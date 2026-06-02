Datum der Anmeldung:
29.05.2026
Aktenzeichen:
B4-52/26
Unternehmen:
Erwerb der Berief Food GmbH, Berief Sales GmbH sowie der SOJA Food GmbH durch die Unternehmensgruppe Theo Müller über ihre Tochtergesellschaften Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG und UTM SPV 1 GmbH (zukünftig: BE Property GmbH)
Produktmärkte:
Hafer- Soja- und Mandeldrinks
29.05.2026
Aktenzeichen:
B4-52/26
Unternehmen:
Erwerb der Berief Food GmbH, Berief Sales GmbH sowie der SOJA Food GmbH durch die Unternehmensgruppe Theo Müller über ihre Tochtergesellschaften Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG und UTM SPV 1 GmbH (zukünftig: BE Property GmbH)
Produktmärkte:
Hafer- Soja- und Mandeldrinks
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