Kelberg (ots) -Neues datenbasiertes Wartungskonzept maximiert die Verfügbarkeit von Apothekenautomaten, reduziert ungeplante Störungen und ermöglicht Wartung genau dann, wenn sie tatsächlich erforderlich ist.BD Rowa führt ein neues vorausschauendes Wartungskonzept für Automatisierungssysteme in Apotheken ein. Künftig bestimmen Echtzeit-Maschinendaten, intelligente Algorithmen und CRM-gestützte Prozesse, wann und wie gewartet wird. Damit entwickelt das Unternehmen sein Serviceangebot gezielt weiter und ersetzt starre Wartungsintervalle durch ein datenbasiertes, bedarfsorientiertes Modell.Bislang erfolgte die Wartung in festen, jährlichen Intervallen - unabhängig davon, ob eine Maschine tatsächlich Wartungsbedarf hatte oder nicht. Mit dem neuen Ansatz vollzieht BD Rowa den Wandel hin zu zustandsbasierter und vorausschauender Wartung. Wartungsmaßnahmen finden genau dann statt, wenn sie notwendig sind und den größten Mehrwert für Kunden bieten. Ungeplante Ausfälle im Apothekenalltag lassen sich so deutlich reduzieren.Datenbasiertes Servicemodell für höhere VerfügbarkeitZu den zentralen Bestandteilen des neuen Konzepts gehören:- Echtzeit-Monitoring und frühzeitige Erkennung von Abweichungen: Daten aus der BD Rowa MMP (Machine Management Portal)-Plattform ermöglichen es, Leistungsabweichungen frühzeitig zu identifizieren und Servicemaßnahmen proaktiv einzuleiten.- KI-gestützte Wartungsplanung mit BD Rowa AILA: Intelligente Algorithmen unterstützen dabei, den optimalen Zeitpunkt für Wartungsarbeiten zu bestimmen.- Wartung und Reparatur in einem Termin: Ist ein Techniker bereits wegen einer Störung vor Ort, prüft das CRM-System automatisch, ob gleichzeitig eine Wartung fällig ist und bündelt beides nach Möglichkeit in einem einzigen Einsatz."Mit diesem Schritt vollziehen wir den Wandel von kalenderbasierter zu wirklich intelligenter Wartung", sagt Dominik Ebbers, Senior Director Service Strategy & Transformation bei BD Rowa. "Dank der Nutzung von Maschinendaten und intelligenter Algorithmen können wir früher, gezielter und effizienter handeln - nicht, weil ein Termin im Kalender steht, sondern weil die Maschine uns sagt, was sie braucht. Das ist ein großer Fortschritt für unsere Kundschaft und für die Zukunft der Apothekenautomatisierung."Verbessertes KundenerlebnisGerade in Apotheken, wo Automatisierungssysteme täglich zahlreiche Vorgänge unterstützen, kann jede ungeplante Unterbrechung den Betrieb beeinträchtigen. Mit dem neuen vorausschauenden Wartungskonzept profitieren Kunden von weniger Störungen, reibungsloseren Arbeitsabläufen und einer deutlichen Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten.Über BD RowaBD Rowa steht für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Als Vorreiter im Bereich Automatisierung und Digitalisierung entwickelt und fertigt das Unternehmen am Hauptsitz Kelberg (Deutschland) Lösungen für Apotheken, Krankenhäuser, die pharmazeutische Industrie und Blisterzentren. Weltweit engagieren sich 900 Mitarbeitende für die kompetente und zuverlässige Betreuung der Kunden. Rowa gehört zum globalen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson (BD). Die gemeinsame Vision: die Gesundheitsversorgung sicher und zukunftsfähig zu gestalten.Weitere Informationen unter: https://rowa.de/deBD, the BD Logo, BD Rowa and the BD Rowa Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.© 2026 BD. All rights reserved.Pressekontakt:Becton Dickinson Rowa Germany GmbHRebecca TheisenDirector Marketing Europe, Pharmacy Automation RetailTelefon: +49 151 61560256E-Mail: Rebecca.theisen@bd.comOriginal-Content von: Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143101/6286949