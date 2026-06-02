Diese Nachricht lässt sogar weniger weinaffine Anleger aufhorchen: Eine Flasche 1945er Domaine de la Romanée-Conti hat einen neuen Weltrekord für den teuersten Wein aufgestellt, der jemals auf einer Auktion verkauft wurde. Sie erzielte in New York den stolzen Preis von 812.500 Dollar. Doch Einzelflaschen, die für sechsstellige Summen den Besitzer wechseln, trüben bei so manchen Investoren den Blick für die strukturellen Nachteile dieser Assetklasse. Ein Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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