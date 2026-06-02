Das Kapsel-Hotel. Perfektioniert

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LONDON, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Preisen ab 70 £ pro Nacht eröffnet Otherwander ein Hotel im Londoner Stadtteil Soho und bringt ein neues Konzept für urbane Übernachtungen in die britische Hauptstadt.

Im pulsierenden Herzen des Londoner Stadtteils Soho wird ein neues Kapitel der modernen Hotellerie aufgeschlagen.

Das Otherwander Soho in der Dean Street 92 bietet Reisenden ab 70 £ pro Nacht ein rundum nahtloses, designfokussiertes Übernachtungserlebnis in einem der lebendigsten Viertel der Welt. Das Konzept ist ganz auf den Lifestyle moderner Reisender ausgerichtet und interpretiert die Rolle des Hotels völlig neu: nicht als klassisches Reiseziel, sondern als Ausgangspunkt, der Gäste direkt ins pulsierende Stadtleben katapultiert.

Herzstück des Hauses sind die Kapseln - "Nester" genannt. Ob als Einzel- oder Doppelkabine: Jede Kapsel ist darauf ausgelegt, ein Maximum an Komfort, Sicherheit und Effizienz zu bieten. Hochwertige Bettwäsche, individuell steuerbare Beleuchtung und Temperaturregelung, Verdunkelungsfenster, schallgedämmte Wände sowie integrierte Stauraumlösungen schaffen einen ruhigen Rückzugsort mitten im Trubel der Großstadt.

Von der Buchung bis zur Ankunft verläuft die gesamte Guest Journey vollständig digital. Der Check-in wird online erledigt, während der Zugang zum Gebäude und zur eigenen Kapsel über den "Wanderpass" erfolgt, einen QR-Code, der direkt in der mobilen Wallet gespeichert wird. So entsteht ein nahtloses Gästeerlebnis ohne Wartezeiten oder unnötige Umwege - und mit maximaler Freiheit, die Stadt nach den eigenen Vorstellungen zu erkunden.

Konzipiert für den Puls der Stadt

Dank der unmittelbaren Nähe zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court Road ist das Otherwander Soho der perfekte Ausgangspunkt, um ins Stadtleben einzutauchen. Rund um das Hotel warten Theater, Cafés, Boutiquen, Restaurants und das legendäre Nachtleben Sohos. Es ist die perfekte Basis, um kurz runterzufahren - und sich im nächsten Moment wieder vom Beat der Stadt mitreißen zu lassen. Hier fällt es leicht, die Nacht zum Tag zu machen und öfter spontan "Ja" zu sagen.

Geleitet von der Vision eines unbeschwerten Reisens stellt das Otherwander Soho mit seinen 566 Kapseln bewusst die Prioritäten der Gäste in den Mittelpunkt.

Ein Ort, der verbindet

Abseits der privaten Kapseln lädt der exklusive Social Hub des Otherwander Soho zum Verweilen ein. Mit frischem Kaffee, Gebäck, Snacks sowie einer Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails wird der Hub zum lebendigen Treffpunkt.

Auch die Gemeinschaftsbereiche wurden mit derselben Sorgfalt gestaltet wie die Unterkünfte selbst. Hochwertige Badezimmer mit Regenduschen und Waschtischen sind ideal, um sich zwischendurch frischzumachen und neue Energie für den nächsten Streifzug durch die Stadt zu tanken.

Fredrik Korallus, CEO des Otherwander Soho, betont: "Das Otherwander Soho verkörpert die pure Essenz des Reisens: Es stellt die Bedürfnisse der Gäste in den Mittelpunkt und verzichtet auf teuren Ballast. Kein unnötiger Schnickschnack, keine Platzverschwendung, kein Stress. Stattdessen bieten wir eine vollständig digitalisierte Guest Journey, durchdachtes Design, erholsamen Schlaf und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - im Herzen einer der faszinierendsten Städte der Welt."

Und Soho ist erst der Anfang:

Das Otherwander Soho wurde von Beginn an mit Blick auf internationale Expansion entwickelt. Nach dem Debüt im Vereinigten Königreich will die Marke künftig auch in weiteren Metropolen weltweit vertreten sein, um das Lebensgefühl von Freiheit, Entdeckergeist und Unbeschwertheit in die Welt zu tragen.

Das Otherwander Soho öffnet am 1. Juni 2026.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Buchung stehen hier zur Verfügung.

Weitere Informationen oder Presseanfragen: otherwander@wcommunications.co.uk

Über das Otherwander Soho

Das Otherwander Soho ist die Kapselhotel-Marke der nächsten Generation für urbane Entdecker. Intelligentes Design, nahtlose Technologie und der direkte Zugang zur lokalen Kultur verschmelzen zu einer völlig neuen Form des Reisens. Im Herzen Londons bietet das Otherwander Soho effiziente, designstarke Unterkünfte, die ganz auf echte Erlebnisse statt auf überflüssigen Luxus ausgerichtet sind. Ob private Kapsel oder intuitiver Self-Service: Jedes Detail ist darauf ausgelegt, Reisen unkomplizierter zu machen und mehr Raum für Entdeckungen zu schaffen.

Hinweise für Redakteure

Das Otherwander Soho befindet sich in der Dean Street, unmittelbar neben dem Zugang zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court Road

Das Angebot umfasst Einzelkapseln für Alleinreisende sowie Doppelkapseln für Paare oder gemeinsam reisende Freunde

Zur Ausstattung der Kapseln gehören hochwertige Bettwäsche, Verdunkelungsfenster, schallgedämmte Wände, Stauraum für Gepäck, USB-Ladeanschlüsse und ultraschnelles WLAN

Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen Badezimmer auf Spa-Niveau mit Regenduschen, berührungslosen Armaturen, schadstofffreien Pflegeprodukten sowie separate Waschtische mit Haartrocknern

Die Gemeinschaftsräume verfügen über Automaten mit Kaffee, Gebäck und Snacks sowie eine Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Gebäudekonzepts. Mehrstufige Wasserfiltersysteme vermeiden Einwegplastik und smarte Sensoren steuern den Energieverbrauch bedarfsgerecht, sobald ein Raum nicht genutzt wird

Preise: Ab 70 £ pro Nacht





Medienkontakt: otherwander@wcommunications.co.uk

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