Das für den elektrischen Lkw-Fernverkehr in Deutschland gewichtige "HoLa"-Projekt ist gänzlich im Praxisbetrieb angekommen. Durch die Eröffnung der jüngsten Lkw-Ladestation im niedersächsischen Lehre ergibt sich erstmals ein Netz aus fünf Hochleistungs-Ladestandorten entlang der Achse Ruhrgebiet-Berlin. Ende September hatte das vom Fraunhofer ISI und der P3 Group koordinierte Projektkonsoritum "HoLa - Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr" an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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