Bielefeld (ots) -- 19 Gewinner in fünf Hauptkategorien und einer Sonderkategorie- Feier mit rund 800 Vertretern aus Industrie, Handel und Handwerksbetrieben- Besondere Würdigung für Nachwuchsförderung, Unternehmertum, Digitalisierung und handwerkliche ExzellenzBühne frei für die herausragendsten Betriebe und Projekte der Dachdecker-, Zimmerer- und Bauspenglerbranche: Bei der feierlichen Verleihung der DACHKRONE 2026 wurden im Lokschuppen Bielefeld 19 Gewinner mit dem Deutschen Dachpreis ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal würdigte der Branchenaward Unternehmen, die mit Innovationskraft, handwerklicher Exzellenz, Unternehmergeist und gesellschaftlicher Verantwortung Maßstäbe für das moderne Handwerk setzen. In fünf Hauptkategorien sowie einer Sonderkategorie ehrte die DACHKRONE Betriebe aus ganz Deutschland. Die Preisträger zeigen, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Branche aufgestellt ist - von gelungenen Unternehmensnachfolgen über nachhaltige Konzepte und digitale Prozesse bis hin zu starken Teams, besonderen Projekten und Initiativen für Nachwuchs, Integration und Ausbildung.Rund 800 Gäste feierten die Preisträger bei einem fulminanten Event im Bielefelder Lokschuppen. "Die DACHKRONE ist weit mehr als eine Preisverleihung. Sie ist eine Bühne für Menschen und Betriebe, die das Handwerk jeden Tag nach vorne bringen. Unsere Gewinnerinnen und Gewinner zeigen, wie viel Innovationskraft, Mut und Leidenschaft in der Branche steckt", so Urs Nies, Managing Director des Deutschen Dachpreises. "Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, Transformation und wachsendem Wettbewerbsdruck braucht das Handwerk solche Vorbilder." Die DACHKRONE lebt dabei auch von der engen Verknüpfung von Industrie, Handel und Handwerk. Erst durch das starke Engagement der Sponsoren und Partner entsteht eine Plattform, die die Leistungen der Betriebe sichtbar macht und die Branche zusammenbringt. Eine besondere Rolle spielen dabei die Premiumpartner Plancraft GmbH, Roto Frank Dachsystem-Technologie, ABS Safety GmbH, Klaas Alu-Kranbau GmbH, Wienerberger GmbH und JobTec Roof Services.Zu den großen Gewinnern des Abends zählt Jessat - Ihre Dachdecker GmbH & Co. KG aus Lügde, die in der Kategorie "Erfolgreichste Unternehmensnachfolge" den ersten Platz belegte. In der Kategorie "Nachhaltigstes Konzept" überzeugte Dachdeckermeister Nicolai Jährling aus Frankfurt am Main. Als "Bester digitaler Betrieb" wurde Flachdachbau Xaver Eckstein GmbH aus Kösching/Interpark ausgezeichnet. Den ersten Platz in der Kategorie "Team- und Traditionsverständnis" sicherte sich Reuterdach GmbH aus Köln.In der Kategorie "Bestes Projekt" ging der erste Platz an Meyendriesch-Dach GmbH & Co. KG aus Bell-Leideneck. Der Dachdecker-Meisterbetrieb aus dem Hunsrück ist auf komplexe Schieferdachsanierungen und historische Denkmalpflege spezialisiert. Prämiert wurde insbesondere die umfangreiche traditionelle altdeutsche Schieferdeckung der Kirche St. Barbara in Bonn-Ippendorf: Das über 700 Quadratmeter große Hauptdach wurde mit hochwertigem Monumentum-Schiefer von Rathscheck neu eingedeckt. Das Projekt steht beispielhaft für handwerkliche Präzision, Verantwortung im Umgang mit historischer Bausubstanz und moderne Schieferkunst. Den ersten Platz in der Sonderkategorie erhielt die ZEP-Team GmbH für das Projekt "Lutter-Campus" in Bielefeld. Auf einem ehemaligen Industrieareal in Bielefeld-Brackwede entsteht ein zukunftsorientierter Ort, der Handwerk, Bildung und Nachwuchsförderung zusammenbringt. Der Lutter-Campus soll junge Menschen für das Handwerk begeistern, praktische Einblicke ermöglichen und die Zusammenarbeit verschiedener Gewerke stärken. Ein weiterer emotionaler Höhepunkt des Abends war die besondere Würdigung von Henning Hanebutt aus Neustadt am Rübenberge. Der bekannte niedersächsische Unternehmer erhielt den Sonderpreis für sein Lebenswerk. Hanebutt steht für die Entwicklung eines klassischen Familienbetriebs zu einer modernen, überregional erfolgreichen Unternehmensgruppe - und für einen starken Beitrag zu Sichtbarkeit, Ausbildung und Zukunftsfähigkeit des Dachhandwerks.Der Deutsche Dachpreis wird jährlich von Unternehmer und Gründer Urs Nies in Kooperation mit dem Bauverlag verliehen. Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus Marktexperten, Handwerkern, Journalisten, Industriemanagern und Herstellervertretern, bewertet die eingereichten Bewerbungen. Ziel der DACHKRONE ist es, herausragende Leistungen sichtbar zu machen, Betrieben eine Bühne zu geben und die Zukunftsfähigkeit der gesamten Branche zu stärken.Pressekontakt:Deutscher PressesternFlorian HirtBierstadter Str. 9 a65189 Wiesbaden+49 611 395395f.hirt@dps-news.deOriginal-Content von: DACHKRONE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170854/6286971