DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Friedenshoffung und Tech-Rally treiben

DOW JONES--Deutlich im Plus zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag. Positive Nachrichten rund um einen erhofften Frieden am Persischen Golf und eine weltweite Rally der Technologie-Werte treiben. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 25.217 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 1,1 Prozent auf 6.103 Punkte.

Bei den Iran-US-Gesprächen werden die Friedenaussichten positiv gesehen: Der innenpolitische Druck über die Zwischenwahlen im Herbst auf US-Präsident Trump nimmmt zu, heißt es. Daher soll er Irans Forderung nachgekommen sein, Israel bei der Ausweitung der Libanon-Angriffe zu bremsen. Damit wäre der entscheidende Stolperstein für Gespräche aus dem Weg geräumt. Der Brent-Ölpreis fällt entsprechend über 1 Prozent unter die 94-Dollar-Marke. Dies wiederum senkt die die Inflationsangst, vor allem im längerfristigen Bond-Bereich geht es daher kräftig nach oben.

Auch die aktuellen Inflationsdaten aus dem Euroraum passen dazu: Sie stiegen im Mai wie erwartet um 3,2 Prozent zum Vorjahr. Die Energiepreise schossen zwar wegen der Ölpreise um 10,9 Prozent zum Vorjahr nach oben, genau hier setzen Marktteilnehmer aber auf Entspannung, sobald die Öltransporte im Persischen Golf wieder risikolos laufen.

Rally der Technologie-Werte

Die weltweite Rally der Technologie-Werte geht weiter. Händler verweisen darauf, dass der Markt "bis zum Börsengang von SpaceX unbedingt nach oben gezogen werden muss", um die mindestens 80 Milliarden Dollar dafür aus dem Markt zu bekommen. Daher werden gute Nachrichten aus dem Technologie-Sektor extrem stark honoriert: So sprangen Hewlett Packard Enterprise (HPE) vorbörslich um 28 Prozent nach oben, da die langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vorgezogen werden. Als Grund nannte HPE die rasant steigende Nachfrage nach Rechenleistung von Kunden, die auf KI-Werkzeuge umsteigen.

Technologiewerte gewinnen europaweit 2,9 Prozent. Infineon sind mit einem Plus von 6,3 Prozent größter DAX-Gewinner. Prosus klettern um 8,9 Prozent und STMicro um 10,2 Prozent. ASML und BE Semiconductor erhöhen sich um bis zu 2,2 Prozent.

Auch für Ausrüster von Datencentern wie Schneider Electric und Siemens geht es bis zu 2,9 Prozent höher, für Zulieferer wie Siltronic um 4,6 Prozent.

Die Aussicht auf Frieden ist nichts für Rüstungswerte: Entsprechend geht es in der Branche europaweit nach unten. Vor allem Munitionshersteller CSG fallen um 4,1 Prozent, SAAB und Kongsberg verlieren bis zu 3,1 Prozent. In Deutschland geht es für Renk 3,9 Prozent, für Rheinmetall um 2,2 Prozent und Hensoldt um 2,7 Prozent abwärts.

Bayer knicken im DAX um 5 Prozent ein. Hier sehen die Analysten von Bank of America eine mögliche Belastung für die Bereinigung der Glyphosat-Klagen durch den Wechsel des Gerichtsstandortes.

In den USA werden am Nachmittag die JOLTS-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.102,69 +1,1 67,74 6.034,95 5,4 Stoxx-50 5.191,52 +0,7 33,92 5.157,60 5,5 DAX 25.217,41 +0,9 214,37 25.003,04 2,9 MDAX 33.062,13 +0,5 162,58 27.039,42 8,0 TecDAX 4.247,94 +1,6 67,38 3.091,28 17,3 SDAX 19.077,05 +0,6 118,11 13.062,07 11,1 FTSE 10.367,51 +0,3 28,56 10.338,95 4,4 CAC 8.205,36 +0,7 58,77 8.146,59 0,7 SMI 13.370,60 +0,5 65,20 13.305,40 0,8 ATX 6.131,08 +0,9 55,76 6.075,32 15,1 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48 EUR/USD 1,1648 +0,2 0,0018 1,1630 1,1622 EUR/JPY 186,07 +0,2 0,3700 185,7 185,5600 EUR/CHF 0,9147 0,0 0,0000 0,9147 0,9143 EUR/GBP 0,8646 +0,0 0,0003 0,8643 0,8643 USD/JPY 159,73 +0,1 0,0800 159,65 159,6400 GBP/USD 1,347 +0,1 0,0019 1,3451 1,3444 USD/CNY 6,7624 -0,0 -0,0026 6,7650 6,7650 USD/CNH 6,7611 -0,1 -0,0032 6,7643 6,7665 AUS/USD 0,7179 +0,3 0,0024 0,7155 0,7152 Bitcoin/USD 69.290,14 -2,9 -2.078,22 71.368,36 71.118,09 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,80 -1,5 -1,36 92,16 Brent/ICE 93,68 -1,4 -1,30 94,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.527,05 +1,0 43,76 4.483,29 Silber 76,25 +1,9 1,44 74,81 Platin 1.951,50 +1,4 27,75 1.923,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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