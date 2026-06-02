München (ots) -McDonald's feiert weltweit die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit FIFA WM Menüs und einem von sechs exklusiven Sammelbechern mit Starbesetzung.Diesen Sommer lädt McDonald's Fans weltweit - darunter einige der bekanntesten Persönlichkeiten im Fußball - dazu ein, die besonderen Momente der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam zu feiern. Ob Fußball-Legenden, die mit ihrem Lieblingsgericht in den Spieltag starten, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die während eines spannenden Elfmeterschießens die weltbekannten McDonald's Pommes teilen - McDonald's ist seit vielen Jahren dort, wo sich Menschen gemeinsam für etwas begeistern und Teil der Spieltagsrituale zahlreicher Fans rund um den Globus. Unabhängig davon, ob man von zu Hause aus mitfiebert oder selbst auf dem Platz steht: mit den FIFA WM Menüs kann in diesem Jahr jeder Teil des Fußballsommers werden."Bei McDonald's entsteht etwas Magisches, wenn Familien, Freunde und Fans zusammenkommen und gemeinsam mit ihren Liebsten feiern. Durch unsere Partnerschaft mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 können wir diese gemeinsame Freude auf globaler Ebene zum Leben erwecken - durch unser Essen, unsere Erlebnisse und die Art und Weise, wie Fans mit dem Spiel in Verbindung treten", so Morgan Flatley, Chief Marketing Officer und Head of New Business Ventures bei McDonald's Global. "Wenn Fußballikonen das Spielfeld betreten, um Fans auf allen Kontinenten zu vereinen, wird McDonald's vom Anpfiff bis zur letzten Minute mit den neuen Menüs dabei sein, damit Fans jeden Alters während des gesamten Turniers und darüber hinaus Teil der Begeisterung sein können."In Deutschland können Fans vom 9. Juni bis 19. Juli mit den FIFA WM Menüs mitfeiern. Zu jedem Menü gibt es, solange der Vorrat reicht, einen von sechs legendären Cups mit den Fußballstars Lamine Yamal, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry sowie Heung-Min Son - und natürlich darf als eines der Motive die McDonald's eigene Ikone Grimace nicht fehlen. Fußball-Legende David Beckham zur Kooperation: "Fußball ist viel mehr als das, was auf dem Platz passiert. Kampagnen wie diese bringen Fans und Familien zusammen und bauen die Begeisterung im Vorfeld und während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf."Je einen der ikonischen Sammelbecher gibt es im FIFA WM McMenü mit einem Klassiker nach Wahl (z. B. dem Big Mac), einer Beilage sowie einem 0,5l Softdrink. Und auch zu den Frühstückszeiten kommen Fans an das beliebte Sammlerstück: Mit dem FIFA WM Menü Frühstücks DUO Grande - bestehend aus einem Frühstücksklassiker (z. B. dem McWrap Rührei Cheese) mit einem 0,4l Heißgetränk nach Wahl und einem 0,25l Orangensaft - oder dem FIFA WM Menü Frühstücks Grande, bestehend aus einem Frühstücksklassiker und einem 0,4l Heißgetränk nach Wahl.Für die Fußball- und McDonald's Fans von morgen bringt das Happy Meal FIFA x Squishmallows die Begeisterung des Spieltags in die Restaurants. Jede Bestellung enthält, solange der Vorrat reicht, eins von zwölf Squishmallows-Plüschtieren - inspiriert von den beliebtesten Charakteren der Marke und ausgestattet mit individuellen Trikots mit einzigartigen Farben, Mustern, Wappen, Nummern und McDonald's Designs.Fan Highlights - weit über die Restaurants hinausMcDonald's startet mit besonderen Erlebnissen in die WM - und die FIFA WM Menüs sind dabei nur der Anfang. Gäste können den Fußballsommer mit zahlreichen Aktionen und Überraschungen ganz nah miterleben, wie zum Beispiel einem Gewinnspiel für exklusiven Grimace- und Fußball-Merch in der McDonald's App. Auf das Highlight dürfen sich Fans in Deutschland ab dem 18. Juni freuen: Dann wird eine weitere Ikone das Spielfeld betreten!Auch musikalisch setzt McDonald's Deutschland Akzente: Gemeinsam mit Rap-Newcomer Yung Saint Paul entstand der eigens produzierte Song "In der Luft", der als emotionaler Soundtrack im Fußballsommer 2026 dient und Sport, Musik sowie Popkultur verbindet. Über Social Media, Creator-Kooperationen und Musikplattformen aktiviert, soll der Track die Begeisterung rund um die WM erlebbar machen - insbesondere für eine junge Zielgruppe.Mehr zu den FIFA WM Menüs bei McDonald's Deutschland erfahren Sie unter: LINK (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/sommer26.html)Preview zum Werbespot: https://www.instagram.com/p/DZFTK1LFOcW/Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6286986