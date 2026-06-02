Die TeamViewer-Aktie hat sich seit dem Tief vom April eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem Kursplus von rund +63% rückt nun die Frage in den Fokus, ob aus dem bisherigen Konter tatsächlich eine größere Trendwende entstehen kann. Dafür muss die Aktie allerdings den nächsten Widerstandsbereich überwinden. Das Ende der Talfahrt könnte beginnen Nach dem langen Abwärtstrend der vergangenen Jahre zeigt die TeamViewer-Aktie erstmals wieder eine spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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