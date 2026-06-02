Um die DroneShield-Aktie ist es zuletzt deutlich ruhiger geworden. Nachdem das Papier in den vergangenen Jahren stark von der wachsenden Bedeutung der Drohnenabwehr profitiert hatte, bewegt es sich derzeit in einer breiten Handelsspanne zwischen 1,90 und 2,50 €. Am Dienstag legt die Aktie aktuell um +1,5% zu und notiert aktuell bei 1,9 €. Damit stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau wieder attraktive Einstiegschancen? Mehrere Belastungsfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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