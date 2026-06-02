Rund ein Prozent der Schriften, die sich in Archiven und Bibliotheken befinden, sind verschlüsselt. Forscher:innen arbeiten jetzt daran, neue KI-Systeme zu entwickeln, um vergessene Geheimnisse offenzulegen. Schriftliche Überlieferungen geben Einblick in längst vergangene Zeiten. Aber nicht alle konnten bisher gelesen werden. Einige wurden sogar bewusst verschlüsselt, darunter ein handgeschriebenes Buch mit rätselhaften Symbolen, das seit mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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