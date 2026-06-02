Hamburg (www.anleihencheck.de) - Auch wenn sich die Lage am Persischen Golf zuletzt etwas entspannt hat, prägt der Iran-Krieg die europäische Makrolandschaft weiterhin spürbar, so Fabian Birli, Multi-Asset Stratege bei Berenberg.So sei die Inflation in Deutschland im April auf 2,9% gestiegen - dem höchsten Niveau in mehr als 2 Jahren. Durch den Tankrabatt der Bundesregierung sei die Teuerungsrate zwar im Mai etwas zurückgegangen, liege aber mit 2,6% immer noch klar über der 2%-Zielmarke. Doch auch die Konjunktur in der Eurozone verliere spürbar an Momentum, wie die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus dem Mai zeigten. Nach zwei Monaten der Abschwächung sei im Mai der nächste Rücksetzer gefolgt. Der Gesamtindex liege nun klar in einem Bereich, der in der Vergangenheit mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung einhergegangen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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