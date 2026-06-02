Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate im Euroraum ist auch im Berichtsmonat Mai wie erwartet weiter nach oben geklettert, so die Analysten der Nord LB.Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat habe sich die Teuerungsrate von zuvor 3,0% auf nun 3,2% Y/Y erhöht, was den höchsten Wert seit September 2023 markiere. Damit entferne sich die Preissteigerungsrate weiter von dem mittelfristigen Stabilitätsziel der EZB von 2,0%. Im Vormonatsvergleich hätten die Preise um 0,1% M/M zugelegt. Die Kernrate ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak habe sich deutlicher auf 2,5% Y/Y erhöht. Diese vorläufigen Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen von Volkswirten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de