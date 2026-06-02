Die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur in Hamburg ist binnen eines Jahres deutlich gewachsen. Zum Stichtag 1. April 2026 wurden in der Hansestadt 5.063 öffentliche Ladepunkte gezählt - 1.440 mehr als ein Jahr zuvor. Damit fiel das Wachstum mit 40 Prozent deutlich stärker aus als im Bundesdurchschnitt. Grundlage für das Wachstum in Hamburg ist unter anderem ein seit 2025 genutztes Konzessionsmodell, über das neben den Hamburger Energiewerken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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