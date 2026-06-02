Neue Funktionen in den Bereichen Sicherheitsmanagement, KI und Endpunktverwaltung treiben die Entwicklung der autonomen IT voran

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich "Autonomous IT", hat heute auf dem Gartner Security Risk Management Summit KI-gestützte Produktinnovationen vorgestellt. Diese sollen Sicherheits-, IT- und Compliance-Teams genau das bieten, was sie sich gewünscht haben: eine schnellere Bedrohungssuche, eine frühzeitigere Erkennung von Anomalien, eine autonome Durchsetzung von Richtlinien und eine umfassendere Abdeckung des öffentlichen Sektors.

"Bei der autonomen IT geht es darum, einem einzelnen Mitarbeiter die Daten, die Anleitung und die Reichweite an die Hand zu geben, um Aufgaben zu bewältigen, für die früher ein ganzes Team erforderlich war und diese Innovationen sind ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Mit diesen Fortschritten integrieren wir mehr Intelligenz und Automatisierung in die gesamte Plattform, sodass Kunden Bedrohungen schneller erkennen und Schwachstellen schließen können, bevor sie zu Vorfällen führen. Wir ermöglichen Unternehmen, ihre Umgebungen kontinuierlich an den Richtlinien auszurichten", sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Jede dieser Funktionen bringt unsere Kunden einer Zukunft näher, in der IT und Sicherheit als Einheit funktionieren autonom, widerstandsfähig und unaufhaltsam."

Die neuen Funktionen basieren auf der Tanium Autonomous IT Platform, die mit KI und Echtzeit-Endpunktdaten arbeitet, und erstrecken sich über die wichtigsten Lösungssäulen des Portfolios: Sicherheitsmanagement und Endpunktverwaltung durchgängig mit KI. Das Unternehmen hat zudem sein Angebot an FedRAMP-zertifizierten Dienstleistungen erweitert und bietet "Autonomous IT" nun weiteren Kunden aus dem US-Regierungsbereich an.

Ausbau der Sicherheitsmaßnahmen:

Tanium Threat Navigator: Tanium Threat Navigator unterstützt Sicherheitsteams mit einem echten Workflow für die Bedrohungssuche, der es ihnen ermöglicht, Hypothesen schnell zu überprüfen und zu verfeinern und dabei wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die Automatisierung einer skalierbaren Bedrohungssuche über historische und Echtzeitdaten hinweg wandelt Tanium Threat Navigator erfolgreiche Suchvorgänge in verwertbare Erkenntnisse um und setzt diese in Warnmeldungen um, die die Verweildauer und die Reaktionszeit verkürzen.

Tanium Connector for Microsoft Edge for Business: Der Tanium Connector für Microsoft Edge for Business integriert Browser-Telemetriedaten in die Tanium Autonomous IT Platform. Darunter fallen Abstürze, Erweiterungen, Anmeldungen, Passwortverletzungen, Besuche unsicherer Websites, Malware sowie die Übertragung sensibler Daten. Durch die Echtzeit-Zusammenführung von Browser- und Endpunktdaten schließt der Tanium Connector for Microsoft Edge for Business kritische Sicherheitslücken und ermöglicht schnellere, fundiertere Untersuchungen. Ohne auf Browser-Add-ons oder zusätzliche Infrastruktur angewiesen zu sein, erhalten Unternehmen einen tieferen Einblick in browserbasierte Bedrohungen. Sie verbessern so die Compliance-Überprüfung und stärken die allgemeine Endpunktsicherheit im gesamten Unternehmen.

Ausweitung der KI:

Tanium Anomaly Detection for Enterprise Software: Tanium erweitert seine KI-Kompetenzen um die Anomalieerkennung, mit der Abweichungen von normalen Mustern identifiziert werden, die auf Sicherheits- oder Leistungsrisiken hindeuten können. Tanium Anomaly Detection for Enterprise Software analysiert Anwendungen auf Endgeräten im Vergleich zu Referenzgruppen und unternehmensinternen Standards, identifiziert ungewöhnliche oder risikobehaftete Software, ergänzt diese Erkenntnisse um Kontextinformationen und ermittelt die betroffenen Geräte. Dieser Ansatz verringert Sicherheitsrisiken, beseitigt Lücken im Software-Bestandsverzeichnis und stärkt die Governance und ermöglicht so einen effizienteren und proaktiveren IT- und Sicherheitsbetrieb.

Neue FedRAMP-zertifizierte Dienste: Tanium hat die Genehmigung des FedRAMP PMO (Program Management Office) erhalten, insbesondere für Kunden und Partner mit Sitz in den USA, neue Dienste in die Tanium Cloud for U.S. Government (TC-USG) aufzunehmen und diese allen TC-USG-Kunden zur Verfügung zu stellen. Zu den neu zugelassenen Angeboten gehören Tanium Ask, Tanium Connector für Microsoft Intune, Tanium Jump Gate, Tanium Endpoint Management für Operational Technology (OT) und Tanium Endpoint Management für Mobile.

Ausweitung der Endpunktverwaltung:

Tanium Enforce: Tanium Enforce optimiert die Durchsetzung von Richtlinien durchgängig und verwandelt Konfigurationsstandards in unternehmensweit autonom durchgesetzte Sicherheitsgrenzen. Unternehmen können nun ausgewählte Build Kits des Center for Internet Security (CIS) ohne Überarbeitung als durchsetzbare Richtlinien importieren. Kontinuierliche Abweichungserkennung und automatisierte Korrekturmaßnahmen halten Endgeräte im vorgesehenen Zustand. Das Ergebnis ist eine einfache Richtlinienkonfiguration auf Basis der CIS-Best-Practice-Sicherheitsrichtlinien sowie eine kontinuierliche, autonome Durchsetzung in einem geschlossenen Regelkreis in großem Maßstab. Dadurch verkürzt sich die Zeit bis zur Korrektur von Wochen auf Minuten.

Diese Innovationen werden auf dem Gartner Security Risk Management Summit vom 1. bis 3. Juni 2026 am Tanium-Stand Nr. 309 vorgestellt. Um zu erfahren, wie Tanium den IT-Betrieb und die Sicherheitslage stärken kann, besuchen Sie www.tanium.com/see-a-demo.

Das Unternehmen wurde im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader ausgezeichnet und im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet wurde.

Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, et al., 5. Januar 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Über den Gartner Security Risk Management Summit

Analysten von Gartner werden auf den Gartner Security Risk Management Summits, die vom 9. bis 10. März in Mumbai, vom 16. bis 17. März in Sydney, vom 1. bis 3. Juni in National Harbor (Maryland), vom 22. bis 24. Juli in Tokio, vom 4. bis 5. August in São Paulo und vom 22. bis 24. September in London stattfinden, die neuesten Erkenntnisse für Führungskräfte im Bereich Sicherheit und Risikomanagement präsentieren. Verfolgen Sie Neuigkeiten und aktuelle Informationen zu den Konferenzen auf X und LinkedIn unter dem Hashtag GartnerSEC.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft mit Zuversicht und in großem Maßstab voranzutreiben.

Erfahren Sie, wie Tanium "Autonomous IT" für ein ungebremstes Geschäft ermöglicht besuchen Sie www.tanium.comund LinkedIn

Die Aussagen und Inhalte von Tanium bezüglich seiner Pläne, Ausrichtungen und Absichten können sich nach alleinigem Ermessen von Tanium ohne vorherige Ankündigung ändern. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten oder Funktionen dienen lediglich dazu, die allgemeine Produktrichtung von Tanium zu skizzieren; sie sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung herangezogen werden und sind auch nicht Bestandteil eines Vertrags. Es handelt sich dabei weder um eine Zusage noch um ein Versprechen oder eine rechtliche Verpflichtung. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt der Einführung künftiger Produkte oder Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Tanium.

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