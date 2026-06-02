EQS-News: Alexanderwerk AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Corporate News
Alexanderwerk AG, Remscheid
ISIN DE000A37FTW0
Jahresabschluss 2025 / Dividendenvorschlag
Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat diese gebilligt; der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist damit festgestellt. Jahres- und Konzernjahresabschluss sind vom Abschlussprüfer jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Für das Geschäftsjahr 2025 ergibt sich auf der Ebene der Alexanderwerk AG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von EUR 3,49 Mio. und ein Jahresüberschuss nach Steuern - auf der Basis der HGB-Rechnungslegung - in Höhe von EUR 2,25 Mio. Auf dieser Basis ergibt sich ein handelsbilanzielles Eigenkapital der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2025 in Höhe von ca. EUR 15,79 Mio.
Auf Konzernebene ergeben sich für das Geschäftsjahr 2025 folgende Kennzahlen nach IFRS:
Der Umsatz im Konzern betrug EUR 39,11 Mio. (2024: EUR 35,66 Mio.)
Vorstand und Aufsichtsrat haben ferner beschlossen, der anstehenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt EUR 1.800.000,00) vorzuschlagen. Ein Termin zur Hauptversammlung wird kurzfristig festgelegt und bekannt gegeben.
Remscheid, den 02. Juni 2026
Alexanderwerk AG
Kontakt:
Bekim Bunjaku, CEO of Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,
Phone (0) 2191 795-205, Email: ir@alexanderwerk.com
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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