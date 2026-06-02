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Dow Jones News
02.06.2026 16:09 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe S&P Global, Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,6 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q 
*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht 
*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
     PROGNOSE:   49,0 
     zuvor:    49,8 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  42,9 
     zuvor:    46,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  43,5 
     zuvor:    47,6 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,8 
     zuvor:    46,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  48,6 
     zuvor:    48,4 
*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV 
*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV 
*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Adesso SE, HV 
  10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 
  10:00 DE/MBB SE, HV 
  10:00 DE/Suss Microtec SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  46,4 
     zuvor:    47,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,5 
     zuvor:    48,8 
*** 10:25 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram bei 
     Goldman Sachs European Financials Conference 
  10:30 DE/Indus Holding AG, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,9 
     zuvor:    52,7 
  10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-Kai Meeting 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +3,4% gg Vm/+2,1% gg Vj 
*** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials 
     Conference von Goldman Sachs 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE:   110.000 Stellen 
     zuvor:    109.000 Stellen 
*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- 
     und Währungsausschuss des EP 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE:   50,9 
     1. Veröff.:  50,9 
     zuvor:    51,0 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April 
     PROGNOSE:   +4,4% gg Vm 
     zuvor:    +1,5% gg Vm 
*** 16:00 US/US-Finanzminister Bessent, Anhörung im Finanzausschuss des Senats 
     zu Haushalt 2027 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
     PROGNOSE:   53,9 Punkte 
     zuvor:    53,6 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der 
     University of Texas, El Paso 
  22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes 
 
    - DE/KBA: Pkw-Neuzulassungen Mai 
    - Börsenfeiertag: Südkorea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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