DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Juni (vorläufige Fassung)
=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe S&P Global, Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,6 *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q *** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht *** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 42,9 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 43,5 zuvor: 47,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 46,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 48,4 *** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV *** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV *** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:00 DE/MBB SE, HV 10:00 DE/Suss Microtec SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 46,4 zuvor: 47,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 48,8 *** 10:25 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram bei Goldman Sachs European Financials Conference 10:30 DE/Indus Holding AG, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 52,7 10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-Kai Meeting *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,4% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials Conference von Goldman Sachs *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: 110.000 Stellen zuvor: 109.000 Stellen *** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 51,0 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +4,4% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** 16:00 US/US-Finanzminister Bessent, Anhörung im Finanzausschuss des Senats zu Haushalt 2027 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,9 Punkte zuvor: 53,6 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der University of Texas, El Paso 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes - DE/KBA: Pkw-Neuzulassungen Mai - Börsenfeiertag: Südkorea ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News