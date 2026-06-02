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Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge erfolgreich abgeschlossen



02.06.2026 / 16:02 CET/CEST

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Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge erfolgreich abgeschlossen Rellingen, 2. Juni 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, gibt bekannt, dass die mehrjährige Forschung zur Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma (Cold Atmospheric Plasma, CAP) in der Lunge erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Studiendaten werden nun zur Veröffentlichung bei einem renommierten wissenschaftlichen Journal eingereicht. Im Fokus der Studie stand insbesondere die ventilatorassoziierte Pneumonie (VAP) - eine der kritischsten Herausforderungen der modernen Intensivmedizin. Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial der Kaltplasmatechnologie als physikalische, nicht-pharmakologische Behandlungsoption bei schweren infektiösen Lungenerkrankungen. Die Daten zeigen ein klar definiertes therapeutisches Sicherheitsfenster sowie eine komplette Reduktion pathogener Keime in Lungenepithelmodellen. Ein wichtiger Baustein war die Ex-vivo-Validierung an vitalen Lungen in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes und der Medizinischen Hochschule Hannover. Das eingesetzte isolierte, ventilations- und perfusionsfähige Lungenmodell bildet zentrale physiologische Eigenschaften der menschlichen Lunge realitätsnah ab und ermöglicht reproduzierbare Untersuchungen an vitalem Organgewebe. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: "Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Studie stehen wir an einem Punkt, der für Viromed und für die moderne Pneumologie von herausragender Bedeutung ist. Die Daten bestätigen das Potenzial unserer Kaltplasmatechnologie in einem der sensibelsten Organsysteme des Menschen. Besonders erfreulich ist, dass wir nicht mehr nur über präklinische Evidenz sprechen, sondern bereits erste erfolgreiche Anwendungen im universitären klinischen Umfeld am Patienten sehen. Was wir über Jahre wissenschaftlich und mit großem Aufwand untersucht haben, zeigt nun auch am Patienten ein beeindruckendes Potenzial. Aus unserer Sicht eröffnet Viromed damit ein neues Kapitel in der Intensiv- und Infektionsmedizin und adressiert als erster und einziger diesen globalen Markt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass physikalische Kaltplasma-Therapie weit mehr sein kann als eine Ergänzung bestehender Behandlungsoptionen. Sie begründet einen völlig neuen therapeutischen Ansatz in der Pneumologie." Auf Basis der Studienergebnisse wurde die Viromed-Technologie bereits im universitären Umfeld bei einem schwerwiegenden pulmonalen Einzelfall am Menschen eingesetzt. Nach Genehmigung durch den zuständigen Ethikrat behandelte eine Universitätsklinik mit Fachbereich für Lungen- und Transplantationsmedizin einen Patienten im Zusammenhang mit einer Lungentransplantation und massiven Komplikationen. Der Einsatz von Kaltplasma verlief sehr erfolgreich. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte war der beobachtete positive klinische Verlauf in dieser Form außergewöhnlich. Die Klinik plant, den Fall kurzfristig zu veröffentlichen. Weitere schwerkranke Patienten mit hohem Risiko für einen letalen Verlauf sind in Behandlung. Viromed sieht in der erfolgreichen Forschungsphase und den ersten klinischen Erfahrungen deutliche Hinweise darauf, dass die Kaltplasmatechnologie die Pneumologie grundlegend verändern wird. Während klassische pharmakologische Therapien zunehmend durch Resistenzentwicklungen limitiert werden, eröffnet Kaltplasma als physikalisches Wirkprinzip eine neue therapeutische Dimension - auch mit Blick auf die Prävention schwerer pulmonaler Infektionen. Perspektivisch kommen auch weitere Anwendungen der Kaltplasmatechnologie in der Intensivmedizin in den klinischen Forschungseinsatz, etwa der intrakardiale Einsatz bei Operationen einer bakteriellen Endokarditis vor Implantation einer Klappenprothese oder die Anwendung im Thorax bei bakteriellem Pleuraempyem. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



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