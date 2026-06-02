Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier die nächste Quantum-Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
02.06.26 | 16:51
319,50 Euro
-1,31 % -4,25
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
317,70317,8017:12
319,40319,5016:51
Dow Jones News
02.06.2026 16:21 Uhr
325 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Börse atmet durch - Alphabet erneuert KI-Sorgen

DJ MÄRKTE USA/Börse atmet durch - Alphabet erneuert KI-Sorgen

DOW JONES--Die US-Börsen legen am Dienstag nach ihrer jüngsten Rekordjagd eine Pause ein. Händler sprechen von einer verworrenen und zum Teil widersprüchlichen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Einen Durchbruch scheint es aber nicht zu geben, daher lässt die Kauflaune insbesondere auf den erreichten Niveaus nach. Im frühen Handel legt der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 51.206 Punkte zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben dagegen 0,2 bzw. 0,4 Prozent ab. Konjunkturseitig werden nur die Daten zu den offenen Stellen aus dem April im frühen Handel veröffentlicht.

Erneut steht der Technologiesektor im Mittelpunkt, wo Alphabet für Unruhe sorgt. Die Google-Mutter will Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar ausgeben, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dieser Schritt belebt einige Sorgen über die geplanten Ausgabenexzesse der sogenannten Hyperscaler. Die Maßnahme "ist ein klares Zeichen, dass das KI-Wettrüsten in eine kapitalintensivere Phase tritt", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. "Die Zeiten, in denen die Technologiegiganten kapitalleichte Cashflow-Maschinen waren, sind längst vorbei." Alphabet verlieren 3,6 Prozent - in der Folge geht es auch für andere Technologiegiganten mit Sorgen über deren KI-Ausgaben nach unten. Microsoft und Amazon büßen 1,9 bzw. 2,2 Prozent ein. Von den KI-Investitionen dürften Nvidia profitieren - deren Kurs legt um 0,5 Prozent zu.

Marvell Technology haussieren um 19,9 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser hat sich überzeugt gezeigt, dass Marvell dank der Nachfrage nach KI-Hardware das nächste Unternehmen mit einem Börsenwert von 1 Billion Dollar werden wird. Der Kurs von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legt um 5,6 Prozent zu.

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) macht einen Sprung von 32,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahre früher erreichen als bislang geplant. Ihren Optimismus stützt HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren.

Die Ölpreise, die am Vortag mit militärischen Scharmützeln der Kriegsparteien USA und Iran deutlicher gestiegen waren, kommen ganz knapp zurück - halten aber im Wesentlichen das erhöhte Vortagesniveau: Der Preis für ein Barrel Brent sinkt um 0,2 Prozent. "Das Scheitern eines diplomatischen Durchbruchs kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Ölvorräte auf einem kritisch niedrigen und gefährlichen Niveau sind, und das am Vorabend der Sommerreisesaison und hoher Nachfrage", warnt XS-Analyst Samer Hasn vor der Hoffnung auf weiter sinkende Ölpreise.

Mit den nicht weiter steigenden Ölpreisen lassen die Inflationssorgen nach. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Der Dollar wertet mit fallenden Marktzinsen leicht ab - der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler. Der Goldpreis legt dank nachgebender Marktzinsen um 0,7 Prozent je Feinunze zu. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     51.206,24  +0,3  +127,36    51.078,88 
S&P-500    7.588,82  -0,2  -11,14    7.599,96 
NASDAQ Comp 26.985,27  -0,4  -101,54    27.086,81 
NASDAQ 100  30.406,48  -0,4  -107,38    30.513,86 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,03 -0,02    4,05      4,01 
5 Jahre           4,16 -0,03    4,17      4,13 
10 Jahre          4,44 -0,04    4,46      4,42 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48 
EUR/USD          1,1648  +0,2   0,0018     1,1630   1,1622 
EUR/JPY          186,13  +0,2   0,4300      185,7  185,5600 
EUR/CHF          0,9151  +0,0   0,0004     0,9147   0,9143 
EUR/GBP          0,8644  +0,0   0,0001     0,8643   0,8643 
USD/JPY          159,77  +0,1   0,1200     159,65  159,6400 
GBP/USD          1,3472  +0,2   0,0021     1,3451   1,3444 
USD/CNY          6,7619  -0,1  -0,0031     6,7650   6,7650 
USD/CNH          6,7614  -0,0  -0,0029     6,7643   6,7665 
AUS/USD          0,7176  +0,3   0,0021     0,7155   0,7152 
Bitcoin/USD      68.934,60  -3,4 -2.433,76    71.368,36 71.118,09 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         91,92  -0,3   -0,24      92,16 
Brent/ICE         94,81  -0,2   -0,17      94,98 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.514,17  +0,7   30,88    4.483,29 
Silber           75,98  +1,6    1,17      74,81 
Platin         1.942,00  +0,9   18,25    1.923,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.