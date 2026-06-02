DJ MÄRKTE USA/Börse atmet durch - Alphabet erneuert KI-Sorgen

DOW JONES--Die US-Börsen legen am Dienstag nach ihrer jüngsten Rekordjagd eine Pause ein. Händler sprechen von einer verworrenen und zum Teil widersprüchlichen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Einen Durchbruch scheint es aber nicht zu geben, daher lässt die Kauflaune insbesondere auf den erreichten Niveaus nach. Im frühen Handel legt der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 51.206 Punkte zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben dagegen 0,2 bzw. 0,4 Prozent ab. Konjunkturseitig werden nur die Daten zu den offenen Stellen aus dem April im frühen Handel veröffentlicht.

Erneut steht der Technologiesektor im Mittelpunkt, wo Alphabet für Unruhe sorgt. Die Google-Mutter will Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar ausgeben, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dieser Schritt belebt einige Sorgen über die geplanten Ausgabenexzesse der sogenannten Hyperscaler. Die Maßnahme "ist ein klares Zeichen, dass das KI-Wettrüsten in eine kapitalintensivere Phase tritt", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. "Die Zeiten, in denen die Technologiegiganten kapitalleichte Cashflow-Maschinen waren, sind längst vorbei." Alphabet verlieren 3,6 Prozent - in der Folge geht es auch für andere Technologiegiganten mit Sorgen über deren KI-Ausgaben nach unten. Microsoft und Amazon büßen 1,9 bzw. 2,2 Prozent ein. Von den KI-Investitionen dürften Nvidia profitieren - deren Kurs legt um 0,5 Prozent zu.

Marvell Technology haussieren um 19,9 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser hat sich überzeugt gezeigt, dass Marvell dank der Nachfrage nach KI-Hardware das nächste Unternehmen mit einem Börsenwert von 1 Billion Dollar werden wird. Der Kurs von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legt um 5,6 Prozent zu.

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) macht einen Sprung von 32,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahre früher erreichen als bislang geplant. Ihren Optimismus stützt HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren.

Die Ölpreise, die am Vortag mit militärischen Scharmützeln der Kriegsparteien USA und Iran deutlicher gestiegen waren, kommen ganz knapp zurück - halten aber im Wesentlichen das erhöhte Vortagesniveau: Der Preis für ein Barrel Brent sinkt um 0,2 Prozent. "Das Scheitern eines diplomatischen Durchbruchs kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Ölvorräte auf einem kritisch niedrigen und gefährlichen Niveau sind, und das am Vorabend der Sommerreisesaison und hoher Nachfrage", warnt XS-Analyst Samer Hasn vor der Hoffnung auf weiter sinkende Ölpreise.

Mit den nicht weiter steigenden Ölpreisen lassen die Inflationssorgen nach. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Der Dollar wertet mit fallenden Marktzinsen leicht ab - der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler. Der Goldpreis legt dank nachgebender Marktzinsen um 0,7 Prozent je Feinunze zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.206,24 +0,3 +127,36 51.078,88 S&P-500 7.588,82 -0,2 -11,14 7.599,96 NASDAQ Comp 26.985,27 -0,4 -101,54 27.086,81 NASDAQ 100 30.406,48 -0,4 -107,38 30.513,86 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,03 -0,02 4,05 4,01 5 Jahre 4,16 -0,03 4,17 4,13 10 Jahre 4,44 -0,04 4,46 4,42 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48 EUR/USD 1,1648 +0,2 0,0018 1,1630 1,1622 EUR/JPY 186,13 +0,2 0,4300 185,7 185,5600 EUR/CHF 0,9151 +0,0 0,0004 0,9147 0,9143 EUR/GBP 0,8644 +0,0 0,0001 0,8643 0,8643 USD/JPY 159,77 +0,1 0,1200 159,65 159,6400 GBP/USD 1,3472 +0,2 0,0021 1,3451 1,3444 USD/CNY 6,7619 -0,1 -0,0031 6,7650 6,7650 USD/CNH 6,7614 -0,0 -0,0029 6,7643 6,7665 AUS/USD 0,7176 +0,3 0,0021 0,7155 0,7152 Bitcoin/USD 68.934,60 -3,4 -2.433,76 71.368,36 71.118,09 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,92 -0,3 -0,24 92,16 Brent/ICE 94,81 -0,2 -0,17 94,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.514,17 +0,7 30,88 4.483,29 Silber 75,98 +1,6 1,17 74,81 Platin 1.942,00 +0,9 18,25 1.923,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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