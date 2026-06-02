Der Solarfondsspezialist HEP hat Oliver Lang zum 01.06.2026 in die Geschäftsführung seiner Vertriebsgesellschaft HEP Vertrieb GmbH berufen. Nach führenden Positionen in der Finanzdienstleistungsbranche, darunter bei BCA, Jung, DMS & Cie. sowie blau direkt, startete Lang im Mai 2025 bei HEP. Die HEP Vertrieb GmbH, Vertriebsgesellschaft des Solarfondsspezialisten HEP Kapitalverwaltung AG baut ihr Führungsgremium aus. Seit Anfang Juni 2026 ist Oliver Lang Teil der Geschäftsführung. Der 58-Jährige lenkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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