Wie viel Wohnraum erhalten Wohnungskäufer für 350.000 Euro heute im Vergleich zum Jahr 2022? Wie eine Auswertung des Portals immowelt zeigt, gibt es in Großstädten derzeit für das gleiche Geld mehr Fläche als noch vor vier Jahren - in der Spitze sind es sogar 24 Quadratmeter mehr. Laut der Analyse von immowelt bekommen Wohnungskäufer für ein Budget von 350.000 Euro heute bis zu 24 m2 mehr als auf dem Preishöhepunkt vor vier Jahren. Dies geht aus einer aktuellen immowelt Analyse hervor. Für Kaufinteressenten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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