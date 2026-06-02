Die Microchip-Aktie hat seit Jahresbeginn ein Plus von rund 40 Prozent erzielt. Im Kopf-an-Kopf-Rennen der heißesten Chipwerte schneidet die Aktie damit zwar bescheiden ab - Micron kletterte seit Anfang Januar um 228 Prozent, bei AMD steht ein Plus von 130 Prozent zu Buche - trotzdem haben HEBELTRADER-Leser allen Grund zur Freude.• Microchip Technology will den Umsatz in der Sparte Datacenter bis 2026 um 65 Prozent auf rund 500 Millionen Dollar steigern.• Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär