Dell war lange der stille Riese der IT-Welt. Vor rund einem Jahr stellte DER AKTIONÄR einen passenden Turbo-Long (WKN: HT4MAF) auf den US-Konzern vor. Der Empfehlungskurs lag damals bei 2,86 Euro. Heute steht der Schein bei 33,00 Euro. Das bedeutet eine Performance von 1.050 Prozent. Zum Zeitpunkt der Empfehlung im Mai 2025 notierte die Aktie bei rund 113 Dollar. Mittlerweile steht das Papier bei über 460 Dollar. Während die Tech-Branche von vagen KI-Versprechungen getrieben war, überzeugte Dell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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