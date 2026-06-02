Mönchengladbach (ots) -Funktionale Getränke sind kein Nischenthema mehr, sondern im Alltag der Verbraucher angekommen. Eine Umfrage [1] des Marktforschungsunternehmens NIQ im Auftrag der Valensina Gruppe belegt: Mit 70 Prozent konsumieren mehr als zwei Drittel der Befragten funktionale Getränke. Besonders beliebt sind neben Energy Drinks auch fruchtbasierte Getränke mit Vitaminen und Mineralstoffen.Funktion trifft FruchtGenießen mit Mehrwert, das wünschen sich heute immer mehr Menschen und greifen zu entsprechenden Getränken. Auf den ersten Plätzen finden sich dabei Energy Drinks (36 Prozent) sowie Fruchtgetränke mit Vitaminen und Mineralstoffen (33 Prozent), gefolgt von Tees mit funktionalem Nutzen (28 Prozent) und Sportgetränken (25 Prozent).Deutlich wird auch, dass Verbraucher nicht nur auf die Funktion achten: Geschmack ist das entscheidende Auswahlkriterium. "Funktion allein reicht nicht", kommentiert Tino Mocken, Geschäftsführer Valensina Gruppe. "Der Geschmack steht immer an erster Stelle. Als Getränke-Allrounder mit spezieller Fruchtkompetenz liegt hier unsere Stärke - wir verbinden fruchtigen Geschmack mit funktionalem Mehrwert. Bestes Beispiel sind unsere neuen Valensina Spor+ Getränke, die wir gemeinsam mit Joshua Kimmich entwickelt haben, oder auch die fruchtigen Ingwer-Shots von HITCHCOCK."Vielseitige AlltagsbegleiterDie zentrale Rolle von Genuss bei funktionalen Getränken zeigen die Anlässe, zu denen sie am häufigsten konsumiert werden. Die meisten (39 Prozent) trinken sie aus purem Genuss oder als Erfrischung zwischendurch (35 Prozent). Als Gesundheitsroutine, also wirkbezogen, sind sie für rund ein Drittel eine beliebte Wahl.Gefragt nach den Gründen für den Konsum funktionaler Getränke geben die meisten die Stärkung des Immunsystems an (43 Prozent), auch für einen Energiekick greifen viele zu (38 Prozent). Das Thema Darmgesundheit/Verdauung folgt auf Platz drei (34 Prozent).[1] Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 07. bis 11. Mai 2026 durchgeführt. Befragt wurden repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung 1.024 Männer und Frauen im Alter von 18-74 Jahren.Pressekontakt:Sandra Ganzenmüller089.23236350ganzenmueller@kommunikationpur.comOriginal-Content von: Valensina Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167545/6287082