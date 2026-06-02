Nasdaq-100 im Chart-Check: Der Charme der runden Kursmarke

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Die Tech-Werte glänzen und kurbeln die Rallye des Nasdaq-100 deutlich an. Seit Anfang des Jahres notiert der tech-lastige Index nun über 20 Prozent im Plus und knackte in Folge die 30.000-Punkte-Marke. Die erfolgreiche Aufschwung-Bewegung signalisierte ein neues Allzeithoch, welche unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland im aktuellen Daily Trading TV analysiert. Ist der Nasdaq-100 damit ein Lehrbuchbeispiel für die bekannte Tradingweisheit "The trend is your friend"? Unter diesen Gegebenheiten gewinnt auch ein ausgewogenes Money Management an Bedeutung. Zusätzlich wirft Jörg Scherer einen Blick auf den Nasdaq-100 Equal Weighted Index, der mit starker Performance bei einem neuen Rekordstand von 10.000 Punkten in den Fokus rückt. Kann sich der Aufwärtstrend des Nasdaq-100 beweisen? Wo kann eine Risikobegrenzung gezogen werden? Diese und weitere Fragen beantwortet Jörg Scherer im aktuellen Daily Trading TV.



HSBC Daily Trading TV 02.06.26: Der Charme der runden Kursmarke









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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









