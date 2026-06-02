Der Freistaat Sachsen hat in den vergangenen Jahren über seinen Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) für seine Dienstwagen eine flächendeckende Ladeinfrastruktur an landeseigenen Liegenschaften errichtet. Der Ausbau soll mit einem Millionenbudget weiter voranschreiten. Bereits 2020 hatte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) angekündigt, ein Netz mit bis zu 700 zusätzlichen 22-kW-Ladepunkten an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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