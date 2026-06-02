Einst schob die Große Koalition noch unter einem Bundesfinanzminister namens Olaf Scholz eine Sonderabschreibung für gewerblich genutzte Elektro-Nutzfahrzeuge und E-Lastenfahrräder an. Doch die EU-Kommission gab nie grünes Licht. Nach sieben Jahren verschwindet der Entwurf jetzt auf nimmerwiedersehen. 2019 beschloss die damals regierende Große Koalition ein Gesetz zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität. Ein Bestandteil war, dass Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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