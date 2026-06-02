© Foto: Richard Drew - APBullishe Optionen explodieren, und der S&P 500 jagt von Rekord zu Rekord. Genau das erinnert Strategen jetzt an die Zeit vor dem Bärenmarkt 2022.Die Euphorie an den US-Aktienmärkten erreicht immer neue Extremwerte - und genau das sorgt zunehmend für Warnsignale unter Strategen. Ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger, das sogenannte Put-Call-Verhältnis der Cboe, ist zuletzt auf den niedrigsten Stand seit März 2022 gefallen. Das deutet darauf hin, dass Anleger massiv auf steigende Kurse setzen und bullishe Call-Optionen derzeit deutlich stärker nachfragen als Absicherungen gegen fallende Märkte. Mark Arbeter, Präsident von Arbeter Investments, sieht darin ein Zeichen für eine …Den vollständigen Artikel lesen
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