SASKATOON, Saskatchewan, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orano Canada Inc. (Orano Canada) und Cameco Corporation (Cameco) haben eine Vereinbarung getroffen, gemeinsam den 5-prozentigen Anteil von TEPCO Resources Inc. (TEPCO) am Joint Venture Cigar Lake zu erwerben. Orano gibt bekannt, dass sich sein Anteil am Joint Venture nach Abschluss der Transaktion um 2,129 % auf insgesamt 42,582 % erhöhen wird. Der Anteil von Cameco wird auf insgesamt 57,418 % steigen.

"Die Vereinbarung unterstreicht die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Orano und Cameco. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung auf Basis verlässlicher, CO2-armer Kernenergie. Orano investiert weiterhin gezielt und setzt auf höchste operative Standards, um seine Kunden weltweit zuverlässig zu versorgen", sagt Xavier Saint Martin Tillet, Senior Executive Vice President der Orano Mining Business Unit.

Pascal Bastien, President und CEO von Orano Canada, ergänzt: "Wir freuen uns, unsere Beteiligung an der Cigar-Lake-Mine auszubauen. Die Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Saskatchewan und zu dessen strategischer Bedeutung für den zukünftigen Ausbau der Aktivitäten von Orano im globalen Kernbrennstoffgeschäft. Unser Dank gilt unserem langjährigen Partner TEPCO für die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen Beitrag zum Projekt über viele Jahre hinweg. Gemeinsam mit Cameco werden wir die Cigar-Lake-Mine und die Aufbereitungsanlage McClean Lake auch künftig sicher und zuverlässig betreiben. Gleichzeitig engagieren wir uns auch weiterhin für unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind."

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie üblicher Abschlussbedingungen und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Über Orano Canada

Orano Canada Inc. mit Sitz in Saskatoon (Saskatchewan) zählt zu den führenden Uranproduzenten des Landes. Im Jahr 2025 wurden in den Anlagen des Unternehmens 19,8 Millionen Pfund Urankonzentrat verarbeitet. Orano Canada ist seit mehr als 60 Jahren in Kanada in den Bereichen Uranexploration, -bergbau und -aufbereitung tätig. Das Unternehmen betreibt die Uranaufbereitungsanlage McClean Lake und ist maßgeblich an den Standorten Cigar Lake (derzeit 40,453 %, künftig 42,582 %), McArthur River (30,2 %) und Key Lake (16,7 %) beteiligt. Das Joint Venture McClean Lake gehört zu 77,5 % Orano Canada und zu 22,5 % Denison Mines. Orano bereitet das Erz aus der Cigar-Lake-Mine in der Aufbereitungsanlage McClean Lake auf.

In Saskatchewan beschäftigt Orano Canada rund 500 Mitarbeiter, davon knapp 400 am Standort McClean Lake. Mehr als 44 % der Beschäftigten dort gehören nach eigenen Angaben indigenen Gemeinschaften an. Als verantwortungsvoller Uranproduzent legt Orano Canada großen Wert auf Sicherheit und Umweltschutz und leistet einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und Wohlergehen der benachbarten Gemeinden.

Orano Canada Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Orano Mining und Teil der internationalen Orano-Gruppe. Orano zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich nuklearer Materialien und entwickelt Lösungen für die gegenwärtigen und zukünftigen globalen Herausforderungen in den Bereichen Energie und Gesundheit. Orano nutzt seine technologische Vorreiterrolle und Expertise, um Kunden Produkte und Services mit hohem Mehrwert entlang des gesamten Brennstoffkreislaufs anzubieten. Tag für Tag setzen die 18.500 Mitarbeiter der Orano-Gruppe ihr Können, ihr kompromissloses Engagement für Sicherheit und ihren kontinuierlichen Innovationsgeist ein, um die Verfahren zur Aufbereitung und Kontrolle von Nuklearmaterialien stetig weiterzuentwickeln - für den Klimaschutz sowie für eine gesunde, ressourceneffiziente Welt von heute und morgen.

Weitere Informationen zu Orano finden Sie unter www.oranocanada.com oder auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter: @oranocanada

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