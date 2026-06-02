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Hauptversammlung der flatexDEGIRO SE beschließt Dividende von 30 Cent je Aktie



02.06.2026 / 17:03 CET/CEST

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Hauptversammlung der flatexDEGIRO SE beschließt Dividende von 30 Cent je Aktie Dividende von 30 Cent je Aktie beschlossen Performance Share Plan 2026 genehmigt Frankfurt/Main, 02.06.2026. Die Aktionärinnen und Aktionäre der flatexDEGIRO SE sind bei der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag in allen Punkten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit gefolgt. Die Hauptversammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende von 30 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie, entsprechend einer Gesamtausschüttung von rund 32 Mio. Euro. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre der Einführung eines Performance Share Plans 2026, sowie den hierfür erforderlichen Kapitalmaßnahmen, zu. Vorstand und Aufsichtsrat blickten auf ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. flatexDEGIRO erzielte mit einem Umsatz von rund 560 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von rund 160 Mio. Euro neue Rekordwerte. Zum Jahresende zählte das Unternehmen rund 3,5 Millionen Kunden in 16 europäischen Märkten. Für die kommenden Jahre sieht sich flatexDEGIRO weiter auf Wachstumskurs und strebt für das Jahr 2027 ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. Euro an. Ansprechpartner: Achim Schreck +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker +49 (0) 160 3064 404

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Executive Director Public Relations paul.wolter@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE - führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa (www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer-börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die fltexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



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