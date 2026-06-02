Iran-Krieg, teure Rohstoffe und Milliarden für Künstliche Intelligenz: Jan Willhöft warnt vor einem gefährlichen Mix, der Inflation, Technologie-Aktien und Anleger hart treffen könnte.Der Krieg um den Iran bleibt ein Risikofaktor für die Märkte. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum Anleger die Lage ernst nehmen sollten. Denn die Folgen reichen längst bis in die Energiepreise, die Inflation, die Geldpolitik und die Rohstoffmärkte. Im Fokus steht die Straße von Hormus. Dort fahren laut Willhöft weiter kaum Schiffe durch. Das ist brisant, weil diese Route für den globalen Energiehandel zentral ist. Gleichzeitig verweist er auf Aussagen von US-Finanzminister Scott …Den vollständigen Artikel lesen
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