Mouser Electronics, Inc., der weltweit tätige autorisierte Distributor für die neuesten elektronischen Bauteile und Produkte für die industrielle Automatisierung, gab heute die Veröffentlichung der neuesten Folge seiner Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT) mit dem Titel Rise of the Robots bekannt, in der die Schlüsseltechnologien hinter humanoiden Robotern und deren Transformationspotenzial beleuchtet werden. Die Serie zeigt, wie sich diese Roboter von einfachen Maschinen zu unverzichtbaren Hilfsmitteln in der Pflege, der industriellen Automatisierung, der Bildung und sogar unter härtesten Bedingungen entwickelt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602930020/de/

The latest EIT installment explores the engineering design process, system integration challenges, and the role of legacy infrastructure, safety, and ROI in shaping scalable humanoid robot deployment.

Während Science-Fiction schon seit langem von menschenähnlichen Robotern träumt, haben die jüngsten Fortschritte in den Bereichen Sensorik, Antriebstechnik, künstliche Intelligenz, eingebettete Datenverarbeitung und Energiesysteme den praktischen Einsatz von Robotern in der Industrie, im Gesundheitswesen und in risikoreichen Umgebungen ermöglicht. Ingenieure integrieren nun multimodale Wahrnehmung, Echtzeitsteuerung und simulationsgestütztes Training unter Verwendung physikalischer KI-Ansätze, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Leistung zu verbessern. Auch wenn viele Systeme noch immer einer Überwachung bedürfen, bilden sie doch die Grundlage für kollaborative Roboterplattformen, die zu komplexen, menschenähnlichen Interaktionen fähig sind. Die neueste Ausgabe von EIT befasst sich mit dem technischen Konstruktionsprozess, den Herausforderungen bei der Systemintegration sowie der Rolle von Bestandsinfrastruktur, Sicherheit und Kapitalrendite bei der Gestaltung eines skalierbaren Einsatzes humanoider Roboter.

"Die humanoide Robotik steht für eine Verschmelzung von Sensorik, Steuerung und eingebetteter Intelligenz, die die Herangehensweise von Ingenieuren an die Systemkonstruktion grundlegend verändert", sagte Jeff Newell, President von Mouser Electronics. "Mit dieser neuesten Ausgabe von Empowering Innovation Together stellen wir Ingenieuren die Erkenntnisse und Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um diesen Wandel besser zu verstehen und zu meistern."

Im The Tech Between Us Podcast sprechen Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics, und Leo Chen, Leiter des US-Geschäfts beim Robotikhersteller Engineered Arts, über die Rolle der Robotik in industriellen Umgebungen und den technischen Ansatz zur Erzeugung menschenähnlicher Gesichtszüge und Mimik. Chen erläutert zudem, wie der Humanoid "Ameca" von Engineered Arts dank sorgfältiger konstruktiver Überlegungen verwirklicht wurde.

"Die Entwicklung humanoider Roboter erfordert die Bewältigung komplexer Herausforderungen auf Systemebene in den Bereichen Wahrnehmung, Antrieb und Echtzeitsteuerung", sagte Yin. "In dieser Folge erläutern wir, wie Ingenieure diese Herausforderungen angehen und was erforderlich ist, um Systeme zu entwickeln, die unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren."

Neben dem Podcast umfasst die EIT-Reihe ein ausführliches Video, technische Artikel, eine themenbezogene Infografik sowie exklusive Inhalte für Abonnenten, die sich mit den praktischen Anwendungen von KI in technischen Arbeitsabläufen befassen. Indem sie die verschiedenen Anwendungsfälle untersuchen, in denen KI das technische Fachwissen erweitern kann, können Ingenieure Werkzeuge entwickeln, die dazu beitragen, die Art und Weise, wie Menschen denken, entscheiden und gestalten, neu zu gestalten und dabei die Privatsphäre und die Eigenbestimmung zu wahren.

Das 2015 ins Leben gerufene Programm "Empowering Innovation Together" von Mouser ist eines der anerkanntesten Bildungsprogramme der Elektronikkomponentenindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/. Folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkteinführungen finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als weltweit autorisierter Distributor bietet Mouser die größte Auswahl an den neuesten Halbleitern, elektronischen Bauteilen und industriellen Automatisierungsprodukten. Die Kunden von Mouser können 100 zertifizierte, echte Produkte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwürfe der Kunden zu beschleunigen, finden Sie auf der Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, mit Produktdatenblättern, anbieterspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Mit dem kostenlosen E-Newsletter von Mouser können sich Ingenieure über die neuesten Produkte, Technologien und Anwendungen auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-Nachrichten und Referenz-Abonnements von Mouser lassen sich an die einzigartigen und wechselnden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Informieren Sie sich über neue Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Distributors, mouser.com, steht der weltweiten Gemeinschaft von Elektronikentwicklern und -käufern in mehreren Sprachen und Währungen zur Verfügung und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Markenherstellern. Mouser bietet 28 Support-Standorte weltweit, um einen erstklassigen Kundenservice in der lokalen Sprache, Währung und Zeitzone zur Verfügung zu stellen. Von seinen 1 Million Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebseinrichtungen im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Handelsmarken der Mouser Electronics, Inc. Bei allen anderen hierin genannten Produkten, Logos und Firmennamen kann es sich um Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602930020/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.com

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Manager, Corporate Communications and Media Relations

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com