FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. Juni





MITTWOCH, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung

10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung

10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung

12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung

16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung

19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung

22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

USA: Macy's, Q1-Zahlen

gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26

13:00 USA: MBY Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26

16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

BEL: Green Week 2026, Brüssel

Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien

RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung

10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung

12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung



DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen

DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

11:00 EUR: Einzelhandel 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)



SONSTIGE TERMINE

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HINWEIS

DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet

FREITAG, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung

10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung

14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung

19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26



SONSTIGE TERMINE

LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

MONTAG, DEN 8. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site



DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26



SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 9. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung

19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26

08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)

08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 4/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

MITTWOCH, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Target, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26

14:30 USA: Realeinkommen 5/26

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 11. JUNITERMINE UNTERNEHMEN10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis

USA: Honeywell International, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

DEU: Bundestag

+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)

15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens

u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)



DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

LUX: Treffen der Euro-Gruppe



FREITAG, DEN 12. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/2610:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26

08:00 GBR: BIP 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



RUS: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 15. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung

11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Empire State Bericht 6/26

15:15 USA: Industrieproduktion 5/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris



LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 16. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung

09:30 SWE: Securitas, Investor Day

10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung

10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung



NOR: Equinor, Kapitalmarkttag

PRT: EDP, Kapitalmarkttag

DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26

14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26



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