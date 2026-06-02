© Foto: Sergio Bonilla - Connect ImagesCiti dreht bei Kupfer auf bullish: Schon im nächsten Monat sieht die Bank 14.500 US-Dollar je Tonne, binnen einem Jahr sogar 15.000 US-Dollar. Was die Rallye jetzt antreiben soll.Kupfer könnte vor der nächsten großen Rallye stehen. Die Citigroup hat sich erstmals für das Jahr 2026 bullish für das Industriemetall positioniert und ein Kursziel ausgerufen, das Anleger aufhorchen lässt: 14.500 US-Dollar je Tonne bereits im nächsten Monat und 15.000 US-Dollar innerhalb eines Jahres. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Das entspräche einem Anstieg von mehr als 8,5 Prozent gegenüber dem Kupferpreis von 13.818 US-Dollar je Tonne am Dienstagmorgen. Auch Goldman Sachs zieht …Den vollständigen Artikel lesen
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