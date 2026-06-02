© Foto: Michael Interisano - Connect ImagesDie Anträge aus den USA für den kanadischen Pass explodieren seit Anfang des Jahres. Dahinter stecken nicht nur historische Wurzeln, sondern die Angst vor politischer Instabilität.Seit Beginn des Jahres zeichnet sich an der nördlichen Grenze der USA eine regelrechte Antragswelle ab: Zehntausende US-Bürger versuchen derzeit, die kanadische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Daten der kanadischen Einwanderungsbehörde (IRCC) zeigen, dass sich die Genehmigungen in machen Bereichen mehr als verfünffacht haben. Unter der US-Präsidentschaft von Donald Trump haben sich die gesellschaftlichen Gräben vertieft. Viele liberale oder moderat eingestellte Amerikaner blicken mit tiefer Sorge auf die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE