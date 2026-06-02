Motive Entitlement Server ermöglicht Satellitenkonnektivität in den Anden, um in Brasilien betrugsfreie Authentifizierung zu erreichen

Motive, ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung mobiler Geräte und Dienste, schloss sich Betreibern und Branchenführern auf der GSMA M360 LATAM Konferenz in Mexico City zur Präsentation von Live-Bereitstellungen in den folgenreichsten Anwendungsfällen der Region: Satellite-D2D-Konnektivität (Satellite Direct-to-Device) für unerreichbare Geografien, End-to-End (E2E) eSIM Provisioning (eSIM-Bereitstellung) und Sichtbarkeit im großen Maßstab sowie Silent Network Authentication (stille Netzwerk-Authentifizierung), die unsichere SMS-Einmalpasswörter (SMS OTP) ersetzt.

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Bei wegweisenden Einsätzen mit mehreren Claro-, Vivo- und Entel-Operationen hat sich der Motive's Entitlement Server (Motive ES) von einer Infrastrukturkomponente zu einem Wachstumstreiber gewandelt. Diese Bereitstellungen weisen ein messbares kommerzielles Wachstum auf und ermöglichen gestraffte und Streamlined eSIM Provisioning (optimierte eSIM-Bereitstellung), verbesserte Device-Onboarding-Erlebnisse und an digitale Dienste und eine sichere Identität gebundene neue Einnahmemöglichkeiten.

Unterstützt durch Motive ES wurde Entel Chile zum ersten Mobilfunkbetreiber in Lateinamerika, der kommerzielle Mobilfunkdienste über LEO-Satelliten (Low-Earth Orbit) bereitstellt. Dies berührte mehr als 450.000 eindeutige Nutzer in seinem ersten Monat in Patagonien und abgelegenen Küstengemeinden, wo noch niemals zuvor terrestrische Infrastruktur hingelangte.

Vivo Brazil, der größte Mobilfunkanbieter des Landes mit über 117,4 Millionen Abonnenten, wurde der erste in Lateinamerika, der die SIM-Based Silent Authentication (Silent Network Authentication) über den GSMA Open Gateway-Standard einführt. Sie ersetzte SMS OTP durch eine unsichtbare, kryptografische SIM-Verifizierung, die das unangefochtene Rückgrat für Telekommunikationskonzerne bleibt.

Claro Brazil wurde der erste Betreiber in der Region, der die iOS eSIM-Schnellübertragung einführt mit einem 63 %-igen jährlichen Wachstums bei eSIM-Downloads und einem durchschnittlichen monatlichen 15%igen Wachstum der Akzeptanz, wobei die Android-Expansion bereits angelaufen ist.

"Lateinamerika steht vor einigen der weltweit größten Konnektivitätsproblemen: entlegene Regionen, Betrugsökosysteme. die Legacy-Authentifizierungsprotokolle und eSIM-Adoptionskurven nutzen, überholen die Betreiberinfrastruktur", so Jay McMullan, Vice President Sales, Americas bei Motive. "Claro, Vivo und Entel führen nicht lediglich Pilotprojekte durch. Sie produzieren bereits, erzielen Ergebnisse und expandieren schon."

Motive's Entitlement Server wird von zahlreichen Betreibern weltweit eingesetzt und ist nach den Richtlinien der GSM Association (GSMA) zertifiziert, mit Zertifizierungen, die die Compliance-Anforderungen der Apple- und Google-Ökosysteme erfüllen.

Über Motive

Motive befähigt die weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, nahtlose digitale Dienste durch seine Suite von betreiberorientierten Plattformen anzubieten. Von der Berechtigungsverwaltung bis hin zur Geräte- und Diensteverwaltung versetzt Motive Betreiber in die Lage, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Konnektivität zwischen Mobilfunk, Heimnetzwerken und dem Internet der Dinge (IoT) zu monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.motive.com

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