Wenn wir in Europa einen Schritt machen, macht China drei: Kurz vor der Battery Show in Stuttgart analysiert Batterie-Experte Heiner Heimes vom PEM der RWTH Aachen in unserem Podcast, warum Europas Batteriezellproduktion im "Tal der Tränen" steckt - und welche Kräfte dem Abwärtssog noch entgegenwirken können. Hoffnung macht ihm die VW-Tochter PowerCo. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Europa wollte beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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