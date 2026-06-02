© Foto: AdobeStockSteht der Platinpreis vor dem Ausbruch? Das Nachholpotenzial gegenüber Gold und Silber scheint gewaltig zu sein. Eine Bewegung wie Ende 2025 ist durchaus möglich - wenn die Rahmenbedingungen passen. Platinpreisentwicklung aktuell - Noch im Schatten von Gold, Silber und Kupfer Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Metalle eine entscheidende Phase durchlaufen. So befindet sich der Silberpreis an einem potenziellen Wendepunkt. Der Kupferpreis kommt nach einer kleinen Verschnaufpause wieder in Schwung. Explodiert Kupfer jetzt? Und auch Gold könnte vor dem Ende der Korrektur stehen. Zwar musste das Edelmetall zuletzt den einen oder anderen Rücksetzer verkraften, doch die …Den vollständigen Artikel lesen
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