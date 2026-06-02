Der Chef vom Dienst des AKTIONÄR, Andreas Deutsch, zitiert in der neuen Titelstory Helmut Schmidt: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Doch wie Deutsch sagt, an der Börse gilt das nicht unbedingt. Denn die größten Gewinne entstehen oft genau dort, wo andere noch von Träumerei reden. Wer früh erkennt, welche Technologien und Geschäftsmodelle den nächsten Schub auslösen, kann bei den großen Gewinnern von morgen dabei sein.KI, Robotik, autonomes Fahren oder medizinische Durchbrüche: Vieles, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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