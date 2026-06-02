Die Cameco-Aktie zählt aktuell zu den stärksten Werten im Rohstoffsektor. Allein am heutigen Handelstag legte das Papier um rund +8% zu und notiert inzwischen bei etwa 121 US$. Damit rückt das bisherige Allzeithoch wieder in greifbare Nähe. Uran-Nachfrage sorgt für Rückenwind Cameco profitiert weiterhin von der wachsenden Nachfrage nach Uran und Kernenergie. Der Markt setzt zunehmend darauf, dass der Ausbau von Rechenzentren, Künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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