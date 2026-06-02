© Foto: DALL·EVon chinesischen Basiswerten war zuletzt nicht viel zu sehen, doch am Dienstag melden sie sich angeschoben durch einen starken Kursanstieg bei Tencent zurück. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Alibaba Wenn chinesische Aktien und Unternehmen zuletzt den Weg in die Schlagzeilen gefunden haben, dann häufig negativ. Fahrzeughersteller wie BYD und XPeng standen nach einer kurzen Erholungsphase bereits wieder unter Margendruck und Absatzsorgen, Hardwarehersteller Xiaomi leidet dagegen unter explodierenden Speicherpreisen und einem gleichzeitig implodierenden Markt für mobile Endgeräte wie Smartphones. Mit den Unternehmensgewinnen sind in den vergangenen Monaten auch die Aktienkurse …Den vollständigen Artikel lesen
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