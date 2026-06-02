Wichtige Fakten

Smart Agents steht nun allen Kunden von Smart Reconciliations zur Verfügung und deckt Bankabstimmungen, Kassenabschlüsse, Abwicklungsausnahmen sowie Nachhandelsuntersuchungen ab dabei wird das institutionelle Wissen der Kunden mit der Fachkompetenz von Smartstream kombiniert, um vom ersten Tag an einen Mehrwert zu schaffen.

Die Ergebnisse der Pilotprojekte zeigen eine Reduzierung der Untersuchungszeit pro Ausnahme um 97 - von 14 Minuten bei manueller Bearbeitung auf 30 Sekunden -, wobei Tier-1-Kunden im ersten Jahr eine Automatisierungsrate von 50-70 prognostizieren.

Smart Agents zeigt die Schritte an, die menschliches Eingreifen erfordern, und führt alles andere autonom aus einschließlich der Kommunikation mit Gegenparteien und intern. Die Lösung ist in einem assistiven und einem autonomen Betriebsmodus mit menschlicher Überwachung (Human-in-the-Loop), vollständigem Prüfpfad, schrittweiser Nachvollziehbarkeit, umfassendem Datenschutz und einer Intelligenz verfügbar, die sich im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt.

Smartstream, ein bewährter Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen, gab heute die Verfügbarkeit von Smart Agents bekannt, seiner agentenbasierten KI-Lösung für den Bankbetrieb. Bewährt in Tier-1-Pilotprojekten und nativ in Smart Reconciliations integriert, kann sie sofort ohne Änderungen an der Kundeninfrastruktur eingesetzt werden und ist speziell für regulierte Umgebungen konzipiert.

Finanzinstitute wenden bis zu 70 ihres operativen Aufwands für Ausnahmeprozesse auf, die über isolierte Systeme verstreut sind. Smart Agents verändert diese Dynamik: Anstatt dass Analysten zu den Daten gehen, kommen die Daten zu ihnen und zeigen nur die Arbeitsschritte an, die menschliches Eingreifen erfordern, während alles andere durchgängig autonom abgewickelt wird. Dazu gehören die Kommunikation mit Gegenparteien und die interne Kommunikation, wodurch der manuelle Aufwand entfällt, der bisher einen erheblichen Teil der Betriebszeit in Anspruch nahm.

Thomas Steinborn, Chief Product and Technology Officer bei Smartstream, kommentierte: "Die Ergebnisse des Pilotprojekts zeigen eine Reduzierung der Untersuchungszeit pro Ausnahme um 97 - von 14 Minuten bei manueller Bearbeitung auf 30 Sekunden -, was genau das bewiesen hat, was die Branche sehen musste. Autonome Backoffice-Abläufe sind kein Zukunftsziel, sondern bereits Realität. Was Smart Agents einzigartig macht, ist die Kombination zweier Wissensquellen, mit denen keine generische KI mithalten kann: das institutionelle Wissen, das unsere Kunden in ihren eigenen Abläufen aufgebaut haben, und die fundierte Fachkompetenz, die Smartstream im Finanzdienstleistungsbereich entwickelt hat. Die Intelligenz wächst mit der Zeit."

"Führende Institute rechnen im ersten Jahr mit einer Automatisierungsrate von 50-70 %. Jede Aktion wird vollständig protokolliert, um den Anforderungen von Audits und regulatorischen Vorschriften gerecht zu werden, und konfigurierbare Human-in-the-Loop-Genehmigungen stellen sicher, dass Analysten bei Entscheidungen mit höherem Risiko weiterhin die Kontrolle behalten. Während Smart Agents Workflows ausführt, beobachtet es kontinuierlich die Entscheidungen der Nutzer und lernt daraus, wodurch die Automatisierung im Laufe der Zeit automatisch verbessert wird. Das Ergebnis ist ein Backoffice, in dem über Jahre hinweg gesammeltes operatives Wissen erhalten bleibt und sich vergrößert, anstatt durch Fluktuation verloren zu gehen, und das mit jedem Tag intelligenter, schneller und widerstandsfähiger wird", schloss er.

Janey Speed, Analystin bei Celent, kommentierte: "Agentenbasierte KI entwickelt sich allmählich von einem theoretischen Konzept zu einer messbaren operativen Realität in den Backoffices von Banken. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Finanzinstitute unter Druck stehen, ausnahmelastige Workflows für Abstimmungen, Bargeldabgrenzungen und Abrechnungsprüfungen zu automatisieren insbesondere dort, wo manuelle Prozesse kostspielig und fehleranfällig sind. Die größten Fortschritte erzielen jene Institute, die speziell entwickelte Lösungen einsetzen, die die Integrität der Prüfung wahren und sicherstellen, dass die menschliche Aufsicht in den Workflow eingebettet ist. Die agentenbasierte Technologie ist bereits fest etabliert, und ihre Einführung wird sich nur noch beschleunigen."

Smart Agents ist sowohl im unterstützenden als auch im autonomen Betriebsmodus verfügbar und bietet Institutionen die Flexibilität, für jeden Workflow den richtigen Automatisierungsgrad anzuwenden. Jede Aktion ist Schritt für Schritt nachvollziehbar und unterliegt vollständigem Datenschutz, sodass Unternehmen die Einführung von KI vertrauensvoll und unter vollständiger Einhaltung interner Governance-Anforderungen skalieren können.

ÜBER SMARTSTREAM

Smartstream erschließt vertrauenswürdige, intelligente Dateneinblicke klar, konsistent und ohne Kompromisse.

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