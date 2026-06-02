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Tokenwire
02.06.2026 20:26 Uhr
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Solana Prognose 2026 reicht von 83 bis 250 Dollar. Was kippt die Richtung?

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Mehr als 75 Millionen Dollar an SOL-Positionen wurden an einem einzigen Tag liquidiert, ein klares Zeichen für heftige Schwankungen. Gleichzeitig rückt mit dem Alpenglow-Upgrade die größte technische Überholung in der Geschichte von Solana näher. Die Solana Prognose für 2026 reicht je nach Quelle von rund 83 bis 250 Dollar. SOL notiert aktuell bei etwa 82 Dollar und müsste sich verdreifachen, um alte Höchststände wiederzusehen. Spot-ETFs haben bereits über eine Milliarde Dollar an Zuflüssen gesammelt, doch Goldman Sachs stieg im ersten Quartal wieder aus. Warum bleibt die Solana Prognose dann so gespalten, obwohl die Technik große Fortschritte macht?

Solana Prognose schwankt, während Liquidationen und ETF-Flüsse aufeinandertreffen

Die Solana Prognose hängt 2026 an zwei Kräften, die gerade in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Auf der einen Seite stehen frische Liquidationen, auf der anderen wächst die institutionelle Nachfrage. Laut CoinMarketCap wurden zuletzt über 75 Millionen Dollar an SOL-Positionen aus dem Markt gespült. Solche Phasen deuten auf einen Abbau von Hebeln hin und sorgen kurzfristig für Nervosität.

Trotzdem bleibt die Solana Prognose für viele Anleger spannend, denn die Zuflüsse erzählen eine andere Geschichte. Die kumulierten Zuflüsse in Solana-ETFs erreichten laut 24/7 Wall St. rund 1,13 Milliarden Dollar bis Ende Mai. Goldman Sachs hielt zeitweise eine Position von 108 Millionen Dollar, stieg im ersten Quartal aber vollständig aus.

Im Zentrum der Solana Prognose steht das Alpenglow-Upgrade, das die Bestätigung von Transaktionen auf rund 150 Millisekunden senken soll. Heute braucht das Netzwerk dafür fast 13 Sekunden, was den Sprung enorm groß macht. Mitgründer Anatoly Yakovenko nannte das nächste Quartal als möglichen Start für den Mainnet. Der Firedancer-Client treibt zudem das langfristige Ziel von einer Million Transaktionen pro Sekunde voran.

Beide Ereignisse stärken die Solana Prognose, doch sie ändern nichts an der Rechnung für Anleger, die schnellere Ergebnisse suchen. Standard Chartered sieht SOL bis Jahresende bei 250 Dollar, Changelly setzt den Juni-Schnitt eher bei 107 Dollar an. Selbst das bullische Ziel der Solana Prognose bedeutet von hier aus nur etwa eine Verdreifachung über viele Monate. Die Solana Prognose bleibt damit solide, aber gemessen an einem Presale wirkt der Zeitrahmen lang. Genau an diesem Punkt richtet sich der Blick auf ein Projekt, das eine ganz andere Uhr laufen lässt.

SOL-Ausblick und der Pepeto-Presale. Wo der eigentliche Hebel sitzt

Während die Solana Prognose zwischen Bullen bei 250 Dollar und Bären an der 80-Dollar-Marke pendelt, liefert ein Projekt bereits die Werkzeuge, die einen Presale zu einer funktionierenden Börse machen.

Pepeto wurde für eine einzige Aufgabe entworfen, nämlich den Betrieb einer Meme-Coin-Börse, bei der jede Transaktion weniger kostet und jeder Vertrag vor jeder Bewegung geprüft wird. Die Börse betreibt eine chainübergreifende Brücke, die Token ohne Kosten zwischen Netzwerken überträgt. Dazu kommt ein Risiko-Scorer, der Zielverträge prüft und Inhaber vor Problemen warnt, bevor eine Übertragung startet.

Die Solana Prognose ruft vielleicht nach einer Verdopplung über zwölf Monate, doch Pepeto folgt einer anderen Uhr. Der Token liegt aktuell bei 0,0000001871 Dollar, und diese Zahl verschwindet dauerhaft, sobald das Binance-Listing live geht. Die Finanzierung hat zehn Millionen Dollar überschritten, und der Pepe-Mitgründer baute den ursprünglichen Meme-Coin ohne Produkte auf elf Milliarden Dollar bei gleichem Angebot von 420 Billionen Token. Erreicht das Projekt dieselbe Marktkapitalisierung, ergibt sich aus dem heutigen Einstieg rechnerisch ein erhebliches Vielfaches.

Fazit zur Solana Prognose und zum Presale-Einstieg

Die Solana Prognose zeigt für 2026 in Richtung 160 Dollar, sofern das Alpenglow-Upgrade liefert. Bis dieser Auslöser kommt, könnte SOL jedoch nahe 83 Dollar in einer Spanne festhängen. Die Solana Prognose kann die Art von Rendite, die ein Presale mit Binance-Listing aus diesem Einstieg ermöglicht, schlicht nicht abbilden.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQs

Was sagt die Solana Prognose für 2026?
Die Solana Prognose reicht für 2026 von rund 107 bis 250 Dollar, je nachdem, ob das Alpenglow-Upgrade rechtzeitig liefert. SOL braucht von den aktuellen Niveaus allein eine Verdreifachung, um die alten Höchststände wiederzusehen.

Warum steigen Wallets während eines Einbruchs in Pepeto ein?
Mehr als zehn Millionen Dollar flossen während der Angst über die offizielle Pepeto-Website ein. Der Pepe-Mitgründer, der bereits elf Milliarden Dollar bei genau diesem Token-Bestand erreichte, steht hinter jedem Vertrag.

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