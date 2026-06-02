Die Abivax Aktie hat nach ihrem starken Höhenflug einen herben Rückschlag erlitten. Auslöser sind neue Sicherheitsfragen rund um den Hoffnungsträger Obefazimod. Obwohl der Wirkstoff in klinischen Studien eine starke Wirksamkeit zeigte sorgen mögliche Krebsfälle nun für Verunsicherung bei Anlegern und Analysten.Abivax gerät nach Studiendaten unter Druck Abivax galt zuletzt als einer der großen Hoffnungsträger im europäischen Biotechsektor. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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